Uno de los mayores miedos de quien está en el paro y recibiendo la prestación por desempleo es perderla, ya que en la mayoría de los casos el paro es el único ingreso que se recibe. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) establece una una serie de requisitos para seguir cobrando el paro. Los subsidios por desempleo pueden extinguirse si no se cumplen estas condiciones o cuando se realiza una acción que está sancionada. Es muy importante recordar que hay que seguir cumpliendo los requisitos del subsidio por desempleo durante todo el tiempo que se está recibiendo y no solamente en el momento de la solicitud para no dejar de cobrar el paro.