Los bancos cierran el grifo de la financiación a los rusos no residentes

Los ciudadanos rusos que no dispongan de un permiso de residencia en un país europeo lo van a tener cada vez más complicado para operar con los bancos españoles. Las sanciones impuestas por la Unión Europea tras la invasión de Ucrania ya han limitado considerablemente las posibilidades de mover libremente su dinero a este tipo de clientes y ha colocado cualquier traspaso que hagan en la diana del Sepblac, el Servicio de Prevención y Blanqueo de Capitales. Sin embargo, las derivadas de esta situación van más allá y, por ejemplo, ya hay entidades que han optado por no aprobar ni una sola operación de crédito más, para evitar problemas.

Así lo apuntan las fuentes del sector consultadas, que también reconocen que sus equipos de riesgos están “especialmente activos” para monitorizar y anticiparse a cualquier señal que indique un posible impago de los créditos pendientes. Al respecto, cabe recordar que Alicante es una de las provincias donde los rusos compran más segundas residencias –sólo el año pasado adquirieron 863 inmuebles- y, aunque la mayor parte de estas compras se pagan al contado, también hay un porcentaje que se financia y sobre el que ahora se ciernen las dudas.

Unas limitaciones que no aplicarán, al menos sobre el papel, a los rusos que sí cuenten con residencia legal en algún país de la UE, aunque en este caso desde el sector también reconocen que se mirarán con mayor detenimiento las operaciones, sobre todo si la principal fuente de ingresos de estos clientes sigue estando en su país, lo que significa que también tendrán problemas para acceder a ellas.

Límites

Más allá del bloqueo que Estados Unidos y la UE han decretado sobre todos los bienes de alrededor de 800 oligarcas rusos, o de los problemas que supone la expulsión de los bancos de este país del sistema de intercambio internacional Swift, las sanciones acordadas también limitan los movimientos del resto de ciudadanos de esta nacionalidad en las cuentas que puedan tener en los bancos locales.

De esta forma, tanto las personas físicas sin residencia europea, como todas las empresas domiciliadas o controladas desde Rusia no pueden recibir nuevos ingresos en sus cuentas en bancos españoles, si el saldo de estas cuentas supera los 100.000 euros. En la práctica, las entidades consultadas han optado por bloquear todos los ingresos que reciban estos clientes hasta comprobar si se supera dicha cantidad, pero también hasta determinar si la operación puede tener origen sospechoso, para cumplir con las exigencias del Sepblac.

Esto también ha llevado a que algunos bancos hayan dado la orden de no admitir ingresos de estos ciudadanos en ventanilla para disponer del tiempo necesario para realizar estas comprobaciones.

En el caso de los créditos, algunas entidades ya han dado la orden de paralizar cualquier nueva operación con rusos no residentes, incluso aquellas que estaban en tramitación, ante el riesgo que ahora representan. Eso sí, desde estas mismas entidades señalan que la cifra no era significativa. Por su parte, las operaciones pendientes con ciudadanos rusos que sí tienen residencia legal se revisarán para ver si, al calor de lo sucedido, estos clientes aún entran dentro de los parámetros de riesgo aceptables. Algo que vendrá marcado por el origen de los ingresos del cliente. Es decir, si se trata de alguien que trabaja para una empresa española o que tiene un negocio en España y vive de él, no tendrá problemas, pero si su sueldo o sus ingresos dependen de una compañía o un negocio en su país, probablemente verá rechazada su petición.

En este mismo sentido, las fuentes del sector consultadas no quieren aventurar si habrá un repunte de la morosidad en los créditos ya concedidos a ciudadanos rusos, pero reconocen que ya se han activado los resortes para monitorizar a estos clientes y anticiparse a cualquier impago. Algo que las entidades ya acostumbran a hacer con sus clientes ante cualquier evento que pueda ocasionar un aumento de los impagos. Una vigilancia que, además, según explican las mismas fuentes, también se estaría aplicando en el caso de los bielorrusos, un país completamente afín al régimen de Vladímir Putin.

En principio, lo que no se limitará serán los cargos en las cuentas de estos clientes, que se seguirán atendiendo mientras haya fondos.

Los ciudadanos rusos llegaron a ser los segundos mayores compradores de vivienda en la Costa Blanca a principios de la pasada década, cuando en un solo años se vendieron más de 1.800 segundas residencias a ciudadanos de esta nacionalidad. Tras la invasión de Crimea en 2014 y las primeras sanciones europeas, la cifra se redujo a la mitad, aunque posteriormente se recuperó, hasta que la pandemia volvió a frenar las transacciones. Con el estallido de la guerra el mercado se había paralizado, y ahora la imposibilidad de recibir ingresos superiores a los 100.000 euros y la negativa de la banca a concederles financiación supondrá la paralización definitiva de este segmento. Sí se espera que sigan comprando los rusos que ya tienen su residencia en España, que se verán menos limitados.