Los planes de igualdad solo llegan al 10% de las empresas obligadas a implantarlos

La decisión del Gobierno de obligar a las empresas a poner en marcha planes de igualdad fue presentada como una especie de panacea para corregir los desequilibrios entre hombres y mujeres en materia laboral. Sin embargo, a la hora de la verdad, el impacto está siendo mucho menor de lo esperado. Baste como ejemplo que solo un 10% de las 700 compañías de la provincia que deberían contar con esta herramienta disponen de ella, en lo que supone una clara muestra de que todavía queda un largo camino por recorrer. Mientras los sindicados piden a la Administración la puesta en marcha de campañas informativas y de inspección para la implantación de los planes, la patronal responsabiliza a estas mismas centrales por la falta de personal a la hora de afrontar los procesos de negociación.

Aunque los planes de igualdad ya existían para las empresas de más de 250 trabajadores, fue a partir de 2020 cuando el listón fue bajando de forma paulatina hasta llegar justo al mes de marzo de este año, en el que esta herramienta ya es obligatoria para todas las compañías con plantillas superiores a los 50 operarios. Lo que se busca es eliminar todas aquellas prácticas que supongan un elemento discriminatorio para las mujeres, en cuestiones como las retribuciones, la conciliación, la comunicación, el lenguaje, la formación o las responsabilidades, entre otras cuestiones.

Pues bien, los resultados alcanzados hasta la fecha dejan bastante que desear, sobre todo si se tiene en cuenta que, según los datos del Ministerio de Trabajo, solo 64 de las 700 empresas de la provincia de Alicante con más de medio centenar de empleados han formalizado estos planes y, por consiguiente, los están aplicando. Así lo denuncia la secretaria genera de UGT en l’Alacantí-Les Marines, Yaissel Sánchez, quien subraya que “no sirve que los planes estén contemplados en el ámbito legislativo, si después no llegan a aplicarse en la realidad”. De ahí que la responsable sindical reclame a la Administración “una mayor implicación y un refuerzo de la presencia de la autoridad laboral, para que esto no se quede en papel mojado”. La responsable sindical, además, exige que estos planes “no sean un simple copia y pega. Se tiene que negociar con los representantes de los trabajadores, para que se adapten a la realidad de cada una de las empresas”.

En parecidos términos se expresa Arancha Luque, secretaria de Mujer e Igualdad de CC OO en la misma demarcación, quien pide por parte del Gobierno la puesta en marcha de campañas informativas y la intervención de la Inspección de Trabajo, no directamente desde el punto de vista sancionador, “si no -aclara- para el levantamiento de actas que sirvan para advertir de la obligatoriedad de que los planes se pongan en marcha, y que, además, resulten efectivos para conseguir los objetivos para los que están concebidos”.

La visión desde la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) es diferente. Según explican fuentes de la organización, las empresas están cumpliendo con sus obligaciones en materia de igualdad y lo hacen con la convicción de que una firma con estos valores y sin brechas de género es más competitiva y está mejor situada reputacionalmente en el mercado frente a los competidores. Respecto a los planes, la CEV destaca que las compañías los tienen suscritos o, en su inmensa mayoría, se encuentran con las mesas de negociación abiertas. En este sentido, asegura que la falta de personal de los sindicatos está ralentizando los procesos de negociación.

Por su parte, Esperanza Navarro, profesora de la Universidad de Alicante y directora de recursos humanos de la empresa de calzado Giossepo, explica que la pandemia de covid ha podido frenar la puesta en marcha de estos planes, pero está convencida de que son totalmente necesarios tanto para el bien de las trabajadoras como de la propia empresa. “En nuestro caso -destaca- lo tenemos en marcha desde 2006”.