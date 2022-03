Multa millonaria por obligar a ceder los datos personales para librarse de las comisiones

Las entidades financieras no pueden vincular el cobro de comisiones a que los clientes cedan sus datos para el envío de publicidad, un consentimiento que debe prestarse libremente y sin ningún tipo de condicionamiento. Así de claro lo deja la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que acaba de imponer a CaixaBank, como sucesora de Bankia, una multa de más de dos millones de euros por este motivo, a raíz de la denuncia presentada por un profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de Alicante.

Fue en febrero de 2019 cuando Jaume Llorca se percató de que le habían aplicado un cargo de cinco euros por el mantenimiento de su cuenta ON en la entonces Bankia y llamó a la entidad. "Me dijeron que para estar exento de comisiones debía realizar toda la operativa por internet y recibir también toda la correspondencia por correo electrónico, lo que me parecía correcto. Pero, además, me dijeron que otra de las condiciones era ceder mis datos para comunicaciones comerciales y para que la entidad los pudiera ceder también a terceros y me negué", explica el denunciante, que ha estado batallando casi tres años para conseguir esta resolución.

Primero acudió al servicio de atención al cliente y al delegado de protección de datos de la propia entidad que, como era de prever, le dijeron que todo era correcto y que no tenía nada que hacer. Pero Llorca no se conformó y decidió emprender su particular batalla acudiendo a la Agencia de Protección de Datos, que decidió admitir a la reclamación e iniciar una investigación. Un proceso que siguió su curso, incluso después de que la propia Bankia, a la vista de la apertura del procedimiento y de que se presentaron otras seis reclamaciones más, optó por cambiar esta condición para eximir las comisiones de su cuenta ON y lo comunicó a sus clientes en diciembre de 2019.

Tanto Bankia, como posteriormente CaixaBank, como sucesora de la primera tras su integración, alegaron que "la aplicación al cliente de una comisión no puede en modo alguno considerarse como una 'consecuencia negativa' de la celebración de un contrato de cuenta corriente bancaria, sino como la contraprestacion que el cliente ha de satisfacer como consecuencia del servicio contratado". Por tanto, el hecho de que se exima de esas comisiones a cambio de ceder los datos no puede entenderse como una "carga" para quien se niegue, según la entidad, sino como un "beneficio" para quien lo acepte.

Sin embargo, la AEPD no comparte esta visión y, por el contrario, cree que el hecho de vincular el consentimiento al cobro o no de comisiones impide que éste se pueda prestar de forma libre, tal y como exige la normativa. Una negativa, recuerda la resolución de la agencia, implica pagar las citadas comisiones, lo que supone "un claro perjuicio para el interesado".

En este caso, además, los formularios de consentimiento venían premarcados, lo que también supone otra infracción del Reglamento General de Protección de Datos, según la misma resolución. Así, la AEPD impone a CaixaBank una sanción de dos millones, por el primer motivo, y otros 100.000 euros por este premarcado de los formularios.

Eso sí, contra esta resolución cabe recurso ante la Audiencia Nacional, un paso que CaixaBank tiene previsto dar, según apuntan fuentes conocedoras del proceso.

«Las grandes empresas hacen mucho negocio con nuestros datos, pero tenemos derecho a negarnos y a que no nos manden publicidad», apunta el profesor de la Universidad de Alicante, que reconoce que decidió presentar la denuncia más por dar una lección a la entidad que por el perjuicio económico que sufrió. «Al final me devolvieron lo que me habían cobrado, que fueron como 30 euros, y conforme me ingresaron el dinero, lo saqué y cerré la cuenta», señala satisfecho.