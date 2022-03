Si alguna vez has oído hablar de las ayudas minimis pero no sabes qué son y quién puede solicitarlas, aquí vamos a tratar de resolver todas tus dudas. En primer lugar el término “minimis” viene del latín y significa menor o si lo prefieres “cosas pequeñas” o “cosas sin importancia''.

Así, con este término se han acuñado las ayudas que prestan los Estados miembros de la Unión Europea a empresas y cuyo importe es inferior a 200.000 euros. Estas ayudas se regulan en el Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre de 2013, de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Se considera que estas ayudas no alteran la libre competencia y si no exceden esa cuantía durante un periodo de tres años no se consideran ayudas estatales y no hay que notificarlas a la Comisión Europea.

¿Cómo saber si una ayuda está sujeta a minimis? En la propia orden se aportará esta información.

Tipos de ayudas minimis

Las ayudas minimis pueden ser de los siguientes tipos:

Subvenciones.

Préstamos.

Deducciones en los intereses de los préstamos bancarios.

Requisitos ayudas minimis

Para que te concedan una ayuda minimis ésta no puede superar los 200.000 euros en los tres últimos ejercicios contables. Además, para las empresas que se dediquen al transporte por carretera la cuantía no podrá ser superior a 100.000 euros.

¿Quién no se puede beneficiar de esta ayuda?

A la hora de saber si una empresa puede optar a una ayuda minimis también hay que tener en cuenta que ciertos sectores no pueden recibirlas o no se rigen por lo establecido en el Reglamento 1407/2013.

Los siguientes sectores no tienen ayudas de minimis:

Agricultura, cuando se vayan a destinar a la producción primaria de productos agrícolas.

Pesca.

Acuicultura.

Empresas que exportan a Estados miembros o terceros países.

Ayudas para adquirir vehículos para el transporte de mercancías por carretera.

Ayudas condicionadas a que se usen productos nacionales y no importados.

Préstamos y subvenciones destinadas a empresas en crisis.

En la página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública existe un apartado dentro del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas donde se puede buscar las concesiones de ayudas de minimis (pincha aquí para acceder). En ella se indica que la información sobre concesiones permanecerá publicada durante los cuatro años naturales siguientes al año en que se concedió la subvención en el caso de personas jurídicas.