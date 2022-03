El Consell y los agentes sociales exigen frenar los costes energéticos "como sea"

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y los máximos representantes de la patronal autonómica CEV y de los sindicatos UGT y CCOO han coincidido este martes en reclamar al Gobierno y, sobre todo, a la Unión Europea que se adopten las medidas necesarias para frenar "como sea" la actual escalada de los precios energéticos, que amenaza la actividad de un número cada vez mayor de empresas en la autonomía. Una escalada de costes a la que ahora también se suman las consecuencias del paro de los transportistas, a los que también han pedido que cesen con las actitudes violentas que se han registrado y que recapaciten sobre su posición.

Así lo han señalado, tanto el propio Puig, como los agentes sociales tras la reunión que han mantenido para concretar las propuestas que este miércoles remitirán al Gobierno central con el objetivo de que puedan incorporarse al plan nacional de respuesta a la guerra de Ucrania que prepara el Ejecutivo. Un encuentro en el que también han participado los consellers Vicent Soler y Rafa Climent.

Puig alerta de que la "inflación desmesurada" es el germen del "populismo" y la insatisfacción social

Al respecto, el jefe del Consell ha destacado la coincidencia total de todos los participantes en la necesidad de "parar como sea el crecimiento de los precios energéticos y de buscar medidas para apoyar a los sectores más afectados", un apoyo que también ha hecho extensivo a las familias más vulnerables. Al respecto, Puig ha recordado que el aumento del precio de la energía puede acabar con una "inflación desmesurada" y ha recalcado que esta inflación "es el germen de los populismo y de la insatisfacción colectiva", por lo que es necesario "atajar" como sea este germen de inflación haciendo "políticas realistas", tanto estructurales como a corto plazo.

Así, el presidente de la Generalitat ha señalado que está a la espera de ver las medidas que se adoptan en el próximo Consejo Europeo de esta misma semana y en el plan nacional para complementarlas con otras iniciativas autonómicas. Entre ellas, algunas que ya ha avanzado, como una agilización en la tramitación de las plantas de energías renovables, a las que también se sumará un importante plan de eficiencia para reducir considerablemente el consumo de la Administración autonómica. Un plan con el que la Generalitat quiere enviar un "mensaje" sobre la necesidad de ahorrar en momentos como el actual y del que, eso sí, se excluirán algunas instalaciones como los hospitales.

Sobre la huelga de transportistas, Puig ha reclamado a los participantes en los paros que canalicen sus reivindicaciones a través del Comité Nacional del Transporte -un organismo en el que no están representados los convocantes-, y ha reclamado "que pare cuanto antes esta situación, porque está haciendo mucho daño a la economía. No puede ser que se pare de esta forma la economía, con el sufrimiento que esto lleva acarreado para miles de familias".

Por su parte, el secretario general de UGT PV, Ismael Sáez, ha expresado el apoyo de esta organización al Gobierno para que consiga en Europa medidas que permitan poner fin a la escalada de precios y ha alertado del problema de "desestabilización política" que empieza a provocar la situación. Así, entre sus propuestas ha abogado por actuar sobre los precios energéticos mediante una "cirugía fina" en impuestos, sin una rebaja generalizada.

Además, ha abogado por la puesta en marcha de ERTE específicos para la actual situación provocada por las consecuencias de la guerra y ha reclamado una bajada en las retenciones en el IRPF que se aplican a los trabajadores con menores rentas, como la fórmula más eficaz y rápida para "poner dinero" en el bolsillo de los ciudadanos.

Sobre la huelga ha coincidido en que los transportistas están en su derecho, pero ha recordado que "estamos en un estado de derecho y hay que cumplir las normas que impone la convivencia". "Hay que echarles un cable, pero en términos pacíficos", ha resumido.

En la misma línea, la secretaria general de CCOO PV, Ana García, ha abogado por articular cuanto antes los nuevos ERTE previstos en la reforma laboral y por adoptar otras medidas para paliar los efectos de la inflación en las familias, como una limitación del precio de los alquileres.

También ha hecho hincapié en que "no es una huelga de transportistas", sino un paro organizado por determinadas plataformas del sector, y ha advertido que "no es coherente ni correcto las agresiones que están sufriendo los trabajadores que no pueden seguir el paro porque no está amparado por la ley".

Desabastecimiento

Y de la patronal, su presidente, Salvador Navarro, ha exigido una posición europea en materia energética para "calmar los mercados" y que "esto no vaya a peor" y que los precios se limiten en todos los ámbitos, tanto en la luz como en el gas y el combustible.

Sobre las movilizaciones de los transportistas, ha reiterado que "no es una huelga", sino un paro organizado, y ha pedido que los transportistas que se hayan sumado dejen trabajar a un sector transversal para la economía. Además, ha lamentado la "inacción" y falta de "sensibilidad" del Gobierno durante la semana pasada al considerar que ya podría haber tomado medidas.

El máximo responsable de la CEV ha reconocido que "hay peligro de desabastecimiento" si se mantiene el paro. Un peligro que ha aumentado con la decisión de tres federaciones que sí están en la Comité Nacional del Transporte de sumarse a la movilización. Eso sí, también ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos, ya que ha señalado que la situación "tiene que empeorar mucho" para que ese desabastecimiento llegue hasta los consumidores, por lo que ha pedido que se compre racionalmente.

Por otro lado, ha descartado que la economía valenciana esté actualmente en riesgo por el cambio de postura del Gobierno en relación al Sáhara Occidental, al apoyar el plan de autonomía marroquí: "No hemos detectado ningún problema: las crisis diplomáticas son un ámbito distinto de las relaciones comerciales".