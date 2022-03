Las novedades de Mercadona son en muchas ocasiones muy esperadas por los clientes habituales de la marca. En su política de nuevos productos, la cadena valenciana suele ir lanzando artículos periódicamente, aunque para disgusto de sus “jefes” (como les gusta llamar a sus clientes) no todos están disponibles en todos los establecimientos. Lo habitual es que se pongan a la venta en algunas zonas y luego lleguen al resto, aunque los “jefes” hay veces que no pueden esperar.

Así que por si todavía no los conoces o no los has visto en tu supermercado, estas son las últimas seis novedades que desde la famosa cuenta de Instagram Mercadona Novedades (cuenta no oficial de la marca) nos han mostrado.

Novedades en Mercadona

Después del éxito estas navidades de su turrón de avellanas con sabor a Kinder Bueno, la cadena valenciana ha querido probar también con este sabor en sus yogures. Así, ahora podemos encontrar el yogurt al estilo griego con sabor a cacao y avellanas. El envase de seis unidades cuesta 1,60 euros.

Siguiendo en el apartado de los lácteos, encontramos una novedad que a buen seguro hará las delicias de las personas intolerantes a la lactosa, ya que Mercadona ha lanzado un batido de chocolate sin lactosa. Según dice el empaquetado es 0% grasas y 0% azúcares añadidos. Cada envase tiene 200 ml y el paquete de seis unidades cuesta 1,75 euros.

Para los amantes de la bebida de avena tiene una 100% vegetal de la marca … Sus ingredientes son agua y avena (15%) y la etiqueta indica que es baja en grasas saturadas, sin azúcares añadidos y muy bajo contenido en sal. El envase es de 250 ml y su precio es 1,45 euros.

Si pasamos a la sección de snacks también encontramos una novedad: el snack multicereal. Se trata de un aperitivo frito con sabor a crema y pimienta. La bolsa contiene 100 gramos de producto y cuesta un euro.

Novedades dulces

En el apartado que más les gusta a los golosos, tenemos como novedad los lagartos. Son una especie de pasta con sabor a limón. La bolsa de medio kilo cuesta 1,45 euros y entre los comentarios de la publicación destacan que “son un vicio”.

Si ya teníamos la crema de cacahuete ahora llega su versión crunchy. Esta crema de cacahuete cremoso con trozos tiene un único ingrediente: cacahuetes. El bote de 500 gramos cuesta 3 euros.