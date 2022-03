El precio del gas y la falta de materias llenan de incertidumbre el inicio de Futurmoda

La edición número 47 de Futurmoda abrió ayer sus puertas en IFA con más de 300 firmas, 200 expositores y un 30% de compañías extranjera. La recuperación de la feria se puede medir a través de la participación, que se ha recuperado en un 83% respecto a la edición de 2020 previa a la irrupción de la pandemia. Este buen síntoma queda empañado por la incertidumbre que se respiraba ayer en los pasillos de IFA, una sensación producida por dos factores principalmente, que se han recrudecido tras la invasión de Ucrania: el precio disparado de la energía, sobre todo del gas, y la falta de materias primas.

Así se lo trasladaron desde los estands de Futurmoda al conseller de Economía, Rafael Climent, quien encabezó la comitiva política y empresarial que inauguró la feria. «Hay preocupación por la falta de certezas que vivimos. El precio de la energía, sobre todo para las empresas que utilizan gas, es un problema real. Una regulación europea en este sentido sería importante para nuestro tejido productivo. El otro problema fundamental es el de la falta de materias primas. Si se cierra la cadena de suministros, tendremos dificultades», manifestó Climent.

Ante las incertidumbres que está provocando el escenario internacional, el representante del Consell anunció en IFA que el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) ha puesto en marcha, de manera gratuita y para los próximos tres meses, un servicio de asesoramiento para las empresas con el objetivo de diversificar mercados. «Es una de las cuestiones a las que el mundo empresarial tiene que atender porque hay materias primas que procedían de Ucrania y Rusia y ahora no podemos disponer de ellas», señaló.

Reuniones

El conseller también quiso poner en valor los contactos continuos y las reuniones que el equipo de gobierno autonómico mantiene con los agentes económicos y sociales para analizar las medidas que se pueden poner en práctica para hacer frente a la actual crisis energética: «Hemos confeccionado un documento junto a la patronal y los sindicatos con las demandas que queremos que el Gobierno central traslade a Europa en materias como la energía, los suministros o las ayudas».

Tanto Climent como la consellera de Innovación, la ilicitana Carolina Pascual, remarcaron la apuesta decidida por la innovación que se hace desde Futurmoda, una política que se considera clave ante la ausencia de material y con el objetivo de recuperar la soberanía perdida en el ámbito de la producción. En este contexto cabe recordar que en la anterior edición de la feria de los componentes del calzado, que tuvo lugar a mediados del pasado mes de octubre, el presidente Ximo Puig planteo la necesidad de que, desde la Unión Europea, se impulse la reindustrialización de este sector. Para ello, Puig urgió a la puesta en marcha de una Política Industrial Común que pusiera freno al problema de abastecimiento que estaba sufriendo el calzado, una coyuntura que se ha agravado con el conflicto bélico.

Mercados

«El sector del calzado no tiene peticiones directas para diversificar mercados. En cuanto a las materias primas, estamos haciendo un trabajo intenso en el ámbito de la innovación. Si queremos ganar soberanía, es fundamental. Desde la Conselleria de Innovación y el Ivace estamos investigando con otros materiales, que también fomentan la economía circular», apuntó Climent al respecto, a lo que Pascual añadió: «Apostamos por la investigación y la innovación aplicadas a la sostenibilidad en la fabricación de productos. Aquí tenemos materias, como los residuos de algas o de palmeras, que nos pueden abastecer».

Por último, el presidente de la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado (AEC), Manuel Román, fue preguntado sobre si el objetivo de la edición de este año de Futurmoda es rebasar la barrera de los 4.000 asistentes. «Eso no es lo importante, no somos una feria de ventas, sino de muestras», respondió antes de abordar el problema de la escasez de materias primas: «Nos está afectando muchísimo, hasta el punto de que no podemos garantizar los precios más allá de quince días. La guerra frena la recuperación prevista».