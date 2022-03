La cadena de supermercados Mercadona renueva de forma periódica su surtido de productos. Es bastante habitual que cuando vayas a comprar te encuentres con productos que lleven la etiqueta de “nuevo” o “novedad”, pero también es cierto que hay otros que desaparecen de sus estantes.

La política de la cadena de supermercados incluye que productos que puede que usaras habitualmente queden descatalogados. Numerosos usuarios utilizan las redes sociales, y en concreto Twitter, para preguntarle a la cadena de Juan Roig sobre esos productos que ya no pueden comprar. ¡Quieren que vuelvan!.

Productos descatalogados de Mercadona

Así, en los últimos días hemos encontrado en el perfil de la red social del pajarito de Mercadona varias consultas sobre productos que ya no están a la venta.

El primero de ellos es un sazonador para pescado de la marca Hacendado. Se trata de un conjunto de especias que se usan para sazonar este tipo de comida y que no tiene gluten. El marido de Mary Who no podrá volverlo a usar y, lamentablemente, no cuentan con un producto similar.

Hola @Mercadona:



¿Por qué habéis retirado el sazonador de pescado de las especias? Mi marido, @Keytotruth, lo usa mucho.



Si no lo vais a reponer, ¿tenéis alguno similar?



Gracias de antemano. pic.twitter.com/FXIS4au5qh — Mary Who✨ (@AWhoGl) 8 de marzo de 2022

Tampoco están disponibles ya las bandejas de delicias de fiambre de pollo y queso. Isquito tampoco las podrá disfrutar aunque Mercadona pasará nota sobre su interés.

De la sección de dulces también ha desaparecido un pastelito muy mítico: el vulcano. “Me habéis quitado mi pastel favorito desde pequeña”, comenta una usuaria sobre este pequeño bollo relleno de chocolate. Los vulcanitos no volverán y Carmen no lo puede creer.

@Mercadona me habéis quitado mi pastel favorito desde pequeña y sin avisar, tenéis pensado volver a traerlos o me voy a quedar con esta pena de por vida 😢😢😢😢😢😢 pic.twitter.com/7pHj4i2mQM — Carmen✨ (@_camika_) 6 de marzo de 2022

Si pasamos a la sección de perfumería, tampoco podremos encontrar dos productos. Si ya hace un mes una usuaria preguntaba por el lápiz de labios 02 Canela de la marca Deliplus la respuesta fue negativa, en este caso ha vuelto a pasar pero con el número 05. Esperemos que Mercadona no retire el perfilador Canela número 06 porque si no la que va a tener un tremendo disgusto va a ser la influencer española Dulceida, que los compra de 10 en 10.

Hola ⁦@Mercadona⁩ podría decirme si esta pasta matificante la habéis descatalogado? Gracias pic.twitter.com/gCWPn4XM1t — Alejandro (@AlejandroSa89) 7 de marzo de 2022

Y por último, el producto que tampoco podrás encontrar es una pasta matificante número 3 pro fix de la marca Deliplus.

Un producto que vuelve

Uno de los productos por los que no hace mucho preguntaba una usuaria era por el relleno de Kebap de Mercadona. Una combinación de carne de ternera y pollo con zanahoria y col que se saltean en la sartén y había sido descatalogado.

Pues bien, ha vuelto. O mejor dicho, ha vuelto una versión parecida. Se trata de un nuevo relleno de Kebap pero de pollo. La cadena valenciana ha explicado que poco a poco irán llegando a todos los establecimientos y esperan que en junio ya esté disponible en todos.