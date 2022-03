El Gobierno se muestra optimista de cara a Semana Santa: "La guerra todavía no impacta en el turismo"

El Gobierno se muestra "optimista" y asegura que las consecuencias de la guerra todavía no se dejan sentir en el sector turístico, por lo que mantiene unas previsiones positivas de cara a la próxima Semana Santa.

Así lo ha defendido este viernes la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, minutos antes de participar en unas jornadas empresariales en Elche, junto al presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

"Estamos todavía en un momento en el que la guerra no nos está impactando desde el punto de vista turístico, porque estamos muy alejados del conflicto y porque la presencia de turistas rusos ya se había reducido considerablemente como consecuencia de la pandemia", ha explicado la ministra, al ser preguntada sobre las perspectivas del sector para las próximas fiestas.

Eso sí, a renglón seguido, Maroto ha dejado claro que el hecho de que aún no se noten, no significa que el conflicto no vaya a tener consecuencias, por lo que ha señalado que el Ejecutivo ya trabaja para mantener la confianza de los visitantes.

Así, ha apuntado que el sector debe lograr que "se rompa la barrera del miedo a viajar", por lo que ha abogado por "promocionar España desde la perspectiva de la seguridad sanitaria y desde el punto de vista de la movilidad".

Al respecto, Maroto ha señalado que si se logra mantener un buen nivel en Semana Santa será un indicador de que las cosas "se están haciendo bien" y "eso animará luego la temporada alta".

La ministra ha insistido en las "señales" que llegan son "optimistas" y ha recalcado, por ejemplo, la buena marcha del mercado británico que, según los últimos datos, ya alcanza el 77% de la ocupación hotelera que generaba antes de la pandemia, lo que ha resaltado como "muy importante" para Alicante.

En la misma línea, ha asegurado la oportunidad que supone la llegada de los fondos europeos para el sector, que contribuirán a realizar inversiones que permitan su desetacionalización.