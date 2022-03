La patronal alicantina del transporte califica de "muy positivo" el acuerdo alcanzado con el Gobierno

La Federación del Transporte de la Provincia de Alicante (Fetrama) ha calificado de "muy positivo" del acuerdo alcanzado en la madrugada de este viernes entre el Gobierno y el comité nacional del sector, que, entre otras cuestiones, recoge una bonificación de 20 céntimos por litro de gasóleo, lo que supondrá un ahorro de unos 700 euros al mes por camión. Además, se han pactado ayudas directas por valor de 450 millones para las empresas, y medidas para que que se cumpla lo pactado con anterioridad, en el sentido de que los transportistas puedan repercutir en sus clientes los incrementos del precio del combustible, y que no tengan que encargarse de las operaciones de carga y descarga.

El secretario general de la federación, Francisco Ortiz, destaca que el acuerdo es "un hito, que nos sitúa en primera línea de lo que están haciendo otros países de la Unión Europea. Además, hablamos de medidas que se van a aplicar de manera inmediata, por lo que es para sentirnos satisfechos".

Por eso no entiende que por parte de la plataforma que ha convocado el paro se sigan manteniendo las movilizaciones. "Están pidiendo cosas imposibles que no se adaptan al ordenamiento jurídico, y además, con unos planteamientos personalistas, que les llevan a decir que si no se firma con nosotros no nos vale", razona.

Ortiz, en cualquier caso, señala que algunos de los camioneros que habían secundado la huelga están volviendo al trabajo tras el acuerdo alcanzado, y reclama al Ministerio de Interior que lleve a cabo las acciones que sean necesarias "para garantizar el derecho al trabajo, en el caso de que haya acciones violentas por parte de piquetes".

Cabe recordar que, pese a que la provincia de Alicante no ha sido precisamente una en las que mayor incidencia ha tenido el paro, tanto la industria como los supermercados y la construcción están sufriendo problemas de abastecimiento en determinados productos procedentes de otros territorios. También el bloqueo del puerto de València está suponiendo un importante problema en este sentido.