SOS del ganado alicantino: los altos costes amenazan su continuidad

Mucho se ha hablado del impacto que está teniendo el encarecimiento de las energías y las materias primas en los sectores industriales y, también, en la agricultura. Pero si hay un sector en la provincia de Alicante que lo está pasando terriblemente mal, hasta el punto de ver en serio peligro su continuidad, ese es el ganadero. El impacto de la desmesurada subida de los precios está siendo descomunal, toda vez que las granjas están trabajando por debajo de costes y, muchas de ellas, incluso, se están viendo obligadas a reducir el número de animales ante la imposibilidad de mantenerlos. La escalada viene siendo una contante desde hace más de un año, pero el estallido de la guerra de Ucrania la ha acelerado, hasta correrse el riesgo de que pueda convertirse en la puntilla para esta actividad.

El ganado se encuentra situado en los últimos tiempos en pleno ojo del huracán. Primero fue la polémica generada a raíz de los comentarios del ministro de Consumo, Alberto Garzón, magnificados por la oposición, en relación a las macrogranjas, y ahora, la interminable escalada de los precios.

El sector reúne en la provincia de Alicante alrededor de 140.000 cabezas de ganado caprino y ovino, a lo que hay que sumar unos 40.000 de porcino y una cifra casi testimonial de 500 de bovino. También hay granjas de aves, con una media anual de 19 millones de sacrificios. Se trata en su práctica totalidad de explotaciones familiares, por lo que la polémica de las macrogranjas les pilla más bien lejos. Lo que sí les está afectando, y de lleno, es el problema de los precios, hasta el punto de ponerlos al borde del abismo.

Y es que la factura de la luz se ha disparado, y la de los piensos también ha subido hasta límites insospechados. Así lo señala José Luis Gimeno, vicepresidente de Asaja Alicante y responsable de una explotación con 400 cabras en el municipio de Monóvar. Según sus palabras, «los costes ahora mismo son del todo insostenibles, hasta el punto de que estamos perdiendo dinero».

En el caso del pienso, destaca que los precios han crecido un 60% en el último año, justo la mitad desde el momento en que estalló el conflicto bélico de Ucrania. Hay que reseñar, en este sentido, que el país ahora en guerra está considerado como el granero de Europa, y que el hecho de que se hayan cortado en seco las exportaciones, en una situación que se va a prolongar al menos también el próximo año ante la imposibilidad de cultivar en estas condiciones, ha propiciado una subida sin precedentes. Y no solo eso, sino que, de entrada, la guerra hizo que se desatara la alarma en todo el sector ante el riesgo de desabastecimiento a las granjas, algo que el Gobierno está tratando de paliar con la llegada de pienso argentino.

Con todo, la situación continúa siendo complicada en este aspecto, también por las trabas añadidas de la huelga del transporte por carretera. «El temor a que no podamos alimentar a los animales continúa ahí, porque hablamos de negocios de pequeño tamaño, sin capacidad para almacenar grandes cantidades de mercancías», subraya Gimeno.

El otro factor que está asfixiando a los ganaderos es la interminable escalada del precio de la luz. «Hemos pasado -añade- de pagar el año pasado 280 euros de electricidad, a situarnos en 460. Eso son facturas reales, a lo que hay que añadir lo del gasoil, que es una auténtica pasada. La conclusión, al final, es que estamos trabajando por debajo de costes, y la situación empieza a ser del todo insostenible». El contexto, incluso, podría ser peor. «Tenemos la suerte, entre comillas, de que los precios que nos pagan por la leche nos permiten no perder tanto dinero, porque si fuese por la carne, estaríamos del todo arruinados. En estos momentos nos abonan 28 euros por un cabrito, cuando criarlo nos cuesta 40», lamenta.

En parecidos términos se expresa Julián Huertas, un ganadero instalado en Almoradí y que también se dedica a las cabras. «A estos precios -asegura- no se puede trabajar, hasta el punto que mucha gente está quitándose animales porque resulta imposible mantenerlos. En nuestro caso, sin ir más lejos, tenemos en estos momentos 1.500 cabras de las 3.700 que teníamos hace un año, y de las siete personas que trabajaban, hemos pasado a apenas tres».

Huertas critica que por parte de la Administración no se le preste la suficiente atención a la ganadería. Según señala, «hablamos de un sector primario al que se le debería cuidar al máximo, y resulta que es totalmente al revés». Además, se queja de las cada vez más exigentes medidas medioambientales. «Resulta que quieren rebajar el número de cabezas por metro cuadrado, cuando cada vez nos dan menos por la carne y la leche. Hace 30 años nos pagaban por un cabrito 30 euros, y ahora nos ofrecen sólo 28».

También de ganado caprino es la explotación que regenta María Tornero junto a su padre en Elda, donde cuentan con 400 cabezas. Como sus compañeros de profesión, critica los desorbitados precios actuales, tanto de los piensos como de la luz. «En nuestra granja -explica- gastamos bastante electricidad con el ordeño, y es imposible reducir consumos. La verdad es que, con el panorama actual, te tiene que gustar mucho la ganadería, porque nos lo están poniendo sumamente complicado para poder subsistir».

Pero no solo las explotaciones de cabras lo están pasando mal. Lo mismo, o incluso algo peor, sucede con las de porcino. Un ejemplo de ello lo constituye Narciso Andreu, de La Aparecida, que cuenta con 900 cerdas dedicadas a la cría de lechones. «Llevo un mes con un nudo en el estómago, debido a una subida de precios que parece no tener fin. A ello se le ha sumado en las últimas semanas la huelga del transporte, que ha hecho que estemos pendientes de si nos llega el alimento para los animales o no. La verdad es que estamos en un sinvivir», resalta.

El precio de los lechones ha estado oscilando en los últimos meses, alcanzando su nivel más bajo en el último trimestre del año pasado, cuando apenas se pagaban 15 euros, pese a que los costes de producción alcanzan los 28. Ahora han remontado un poco, hasta los 32, lo que no ha evitado que la explotación entre en pérdidas. «Desde octubre -enfatiza- he tenido que poner de mi bolsillo 100.000 euros para poder continuar».

El sector avícola no está tan afectado, debido a que la mayoría de las granjas están integradas y las empresas que se encargan de los sacrificios y la comercialización les aportan tanto los animales como los piensos para alimentarlos. Este es el caso de Manolo Genís, de La Unió, quien cuenta con dos explotaciones con una capacidad para 85.000 pollos en el municipio de Gorga. Según explica, «en el tema del pienso no tenemos problemas, pero sí con la energía, que no para de subir».

Y es que las granjas aviares cuentan con sistemas de calefacción en permanente funcionamiento en la época de invierno, que, añade Genís, «consumen biomasa y gas, que en estos momentos tiene unos precios muy elevados». En lo que respecta a la electricidad, explica que «hasta el momento había podido capear el temporal, debido a que contaba con una tarifa fija. Sin embargo, el contrato ha finalizado ahora, con lo que vamos a empezar a sufrir las consecuencias». Todo ello propicia que se encuentren, según sus palabras, «casi al límite, y con preocupación por lo que pueda venir»