Cristóbal Montoro aboga por usar "inteligentemente" los impuestos para estimular la recuperación

El exministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha abogado este martes por utilizar el aumento de recaudación que se ha registrado "inteligentemente" para ayudar a las empresas a ganar competitividad e incentivar la recuperación mediante una bajada de los impuestos.

Así lo ha señalado durante su participación en el encuentro de Diálogos para el Desarrollo celebrado en el Hotel Meliá Alicante, en el que ha conversado con el catedrático en economía aplicada, José María O´Kean. Un acto organizado por Management Activo y patrocinado por Cajamar y Crédito y Caución.

Tras los dos años de pandemia y ante las graves consecuencias ocasionadas por la guerra en Ucrania, Montoro considera que la clave para mantener y mejorar la competitividad de las empresas españolas en este momento pasa por seguir apostando por la capacidad de exportación, atraer el turismo y sobre todo menores costes de producción. “Ahora tenemos una recaudación tributaria récord y hay que utilizar esa capacidad para ganar competitividad. Hay que utilizar inteligentemente la bajada de impuestos directos como el IRPF, promover una moderación salarial y una mejora de los incentivos fiscales para que las empresas puedan seguir invirtiendo, ha apuntado.

Sobre las reformas pendientes en España, el ponente ha asegurado que es tiempo de hacer políticas económicas de choque y no estructurales, que hagan frente a las incertidumbres que estamos viviendo. “Lo que hay que hacer es bajar impuestos y al mismo tiempo reducir el déficit público de nuestro país”, ha insistido durante su ponencia.

Protagonismo de las empresas

En cuanto a la situación internacional, Montoro ha recordado que “hemos asistido a dos crisis superpuestas que no están causadas por los desequilibrios económicos. A la crisis de la pandemia le sucede inmediatamente la bélica. Ahora tenemos que volver la vista a quienes nos tienen que sacar de esta crisis, que son las empresas y las pymes, junto con una administración pública comprometida con la restructuración del sector productivo”.

Al respecto, el exministro considera que el tejido empresarial tiene que ser el motor de la recuperación económica tras la dura crisis vivida. “Alicante es un crisol donde tiene mucha importancia el sector turístico, el sector agroalimentario e industrial, sin olvidar el importante peso del sector inmobiliario en la provincia y en el conjunto de la Comunidad Valenciana”, ha apuntado.

Por su parte, el economista José María O´Kean, ha hablado de las perspectivas de recuperación y de la importancia de valorar los datos del primer trimestre. “Hay que ver el índice de inflación, si hay que hacer alguna política restrictiva sobre todo monetaria, subir los tipos de interés, también valorar el PIB y analizar el crecimiento de la economía. Además, hay que analizar la Encuesta de Población Activa (EPA), si se sigue generando empleo o sube el paro”, ha explicado.

En su análisis sobre la sociedad postvacuna, el economista ha afirmado que ya hemos asimilado que el covid se queda con nosotros y volvemos poco a poco a la normalidad. “Tenemos que ver si los comportamientos han cambiado, si vamos a estar más en casa, viajar menos, y si damos más importancia a la salud, sobre todo el público senior”, ha reflexionado.

Sobre la transformación digital, O´Kean explica que tiene dos componentes importantes: el front office y el back office. “El primero es cómo las empresas se relacionan con sus clientes, la información que dan, la imagen que tienen, etc. Va más allá de una web. Hay que entenderlo como una interacción para generar experiencias y sensaciones. Y el segundo, el back office, es donde están los recursos, las herramientas, la tecnología y los trabajadores. Si yo me quedo en mi empresa como siempre y no aprendo de esta nueva información que me está viniendo, mi competencia me va a quitar del medio”, ha razonado.

En el marco europeo, el ponente ha tratado el tema de los fondos europeos de recuperación, de los cuales considera nos llega una información algo fragmentada. “La impresión que se tiene es que es un dinero muy condicionado y que no vamos a ser capaces de hacer con él lo que quieren desde las autoridades europeas. Es mucho dinero, son 140.000 millones de los cuales no parece que se estén gastando”.

Por último, en el análisis que hizo sobre el tejido empresarial de Alicante ha asegurado que la Comunidad Valenciana ha pasado una fuerte crisis de endeudamiento por la obra pública y la vivienda. “Tiene empresas muy potentes sobre todo en exportación, la clave de que España haya levantado cabeza desde 2009 hasta 2019”, ha recordado el experto.