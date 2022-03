El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista para este martes subirá un 7,07% en relación con su registro de este lunes y se quedará cerca de los 250 euros megavatio/hora (MWh), en concreto, en 248,1 euros.

Así, los niveles siguen marcando registros muy altos respecto a lo que se pagaba el año pasado, lo que supone que este martes el precio será un 443% más caro que los 45,69 euros/MWh del 29 de marzo de 2021.

Según datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) recogidos por Europa Press, el precio máximo de la luz para este martes se dará entre las 09.00 horas y las 10.00 horas, con 279,6 euros/MWh, mientras que el mínimo, de 210 euros/MWh, se ha registrado entre las 03.00 y las 04.00 horas.

Los precios del 'pool' repercuten directamente en la tarifa regulada --el denominado PVPC--, a la que están acogidos casi 11 millones de consumidores en el país, y sirven de referencia para los otros 17 millones que tienen contratado su suministro en el mercado libre.

De hecho, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha constatado que en 2021, en el marco de la espiral alcista de la energía, alrededor de 1,25 millones de personas pasaron del PVPC a una tarifa en el mercado libre a precio fijo.

MARZO SERÁ EL MES MÁS CARO DE LA HISTORIA

El pasado 24 de febrero, cuando comenzó la invasión rusa de Ucrania, el precio del mercado mayorista estaba en 205,6 euros/MWh y, desde entonces, se produjo una escalada diaria del precio que tuvo su punto álgido el pasado 8 de marzo, cuando la cotización se situó en el récord absoluto de 544,98 euros/MWh.

En este contexto, el precio medio del mercado mayorista en lo que va de marzo se sitúa en 285,76 euros/MWh, casi 47 euros más que el promedio de diciembre de 2021, el hasta ahora mes más caro de la historia con 239 euros/MWh.

Asimismo, en lo que va de año el precio medio del 'pool' se sitúa en 228,95 euros, es decir, más del doble del registro de 2021, que fue el año más caro con un promedio de 111,93 euros.

LA "EXCEPCIÓN IBÉRICA" PARA BAJAR LA LUZ

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado viernes que los líderes europeos acordaron una "excepción ibérica" que permitirá a España y Portugal adoptar medidas para rebajar los precios de la energía.

"Podremos poner en marcha medidas excepcionales y limitadas en el tiempo para reducir los precios" de la energía, señaló Sánchez, precisando que ambos gobiernos tendrán que presentar sus propuestas a la Comisión Europea para que dé su aval, para lo cual se tendrá en cuenta "las condiciones especiales de la Península" como isla energética.

Se tratará de "una medida excepcional, temporal, que no supone subvencionar al gas, que no distorsiona los incentivos para las renovables ni los flujos eléctricos entre países" y que, en definitiva, "no distorsiona el mercado de la electricidad" europeo, precisó el jefe del Ejecutivo. Se prevé que España y Portugal presenten sus planes esta semana y, dado que la Comisión se ha comprometido a tratar "con urgencia" el asunto, se espera que la aprobación llegue en alrededor de un mes.

ESTABILIZACIÓN DESDE LA INVASIÓN

Sin embargo, desde el pasado 12 de marzo, el precio del mercado mayorista se ha mantenido en torno a los 250 euros/Mwh, aunque en las últimas cinco jornadas ha seguido bajando y se ha situado por debajo de los 230 euros.

MARZO APUNTA A SER EL MES MÁS CARO DE LA HISTORIA

Los mayoristas repercuten directamente en la tarifa regulada o PVPC, a la que están acogidos casi 11 millones de consumidores en España, y sirven de referencia para los otros 17 millones que contratan su suministro en el mercado libre.

La escalada de precios que afecta a gran parte de Europa se debe, entre otros factores, al encarecimiento del gas en los mercados internacionales, que se emplea en las centrales de ciclo combinado y que marca el precio del mercado en la mayoría de las horas, y al aumento del valor de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2).

Para amortiguar el impacto que el encarecimiento de la electricidad está teniendo en los consumidores, el Gobierno ha prorrogado la rebaja fiscal sobre los impuestos que gravan el recibo de la luz durante el primer cuatrimestre.

El conflicto militar entre los dos países exsoviéticos podría provocar en las próximas semanas un encarecimiento aún mayor de los precios de la energía, especialmente en el caso del gas, debido al riesgo de que las importaciones rusas hacia Europa se vean frenadas por las sanciones impuestas por la Unión Europea.

2021 fue el año con la electricidad más cara

La luz cerró 2021 como el año más caro de la serie histórica, con un precio medio de 111,93 euros/MWh debido a la espiral alcista registrada en el 'pool' en el segundo semestre.

El precio de la luz medio del mercado diario el pasado enero fue de 201,72 euros/MWh, un 235,3% superior al precio medio del mismo mes del año pasado y un 15,7% inferior a diciembre de 2021.

El Gobierno ha ampliado hasta el 30 de abril la rebaja de los impuestos incluidos en la factura de la luz que pagan todos los consumidores con el fin de paliar el efecto negativo que la subida del precio de la electricidad está causando en los ciudadanos.

En concreto, se han prorrogado hasta el 30 de abril las rebajas del 21% al 10% del IVA y del impuesto especial eléctrico del 5,11% al 0,5%, mínimo legal. No obstante, la suspensión del impuesto de generación al 7% que pagan las empresas solo se mantendrá, por ahora, hasta el 31 de marzo.