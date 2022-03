Garamendi teme que España entre en recesión "si no se hacen las cosas bien"

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha participado esta mañana en la asamblea general ordinaria de los empresarios cordobeses, donde, a preguntas de los periodistas, ha alertado del temor de los empresarios de que España entre en recesión "si no se hacen las cosas bien", por lo que espera que las cosas "no se hagan mal". El presidente de los empresarios españoles ha llamado al Gobierno de España a "trabajar desde el rigor presupuestario y la ortodoxia económica" para dejar de engordar la deuda estatal, que ha pasado de un 98% a un 120%. En esta línea, confió en que el Gobierno haga las tareas en cuanto a los fondos europeos, "el primer Plan Marshall para España", para sacar el máximo partido a este dinero.

Acto seguido, Garamendi ha cuestionado las "medidas ideológicas" puestas en marcha por el Gobierno en los últimos días, con la aprobación del Plan de Choque del Gobierno. En este sentido, ha criticado la aprobación de medidas "que no estaban pactadas ni se han anunciado", ha cuestionado la política de alquileres que en su opinión "discute la propiedad privada que es un derecho fundamental en la misma línea que cuando se da luz verde a la subida del salario mínimo, haciendo como que yo te invito a cenar pero pagas tú la cena".

El presidente de los empresarios ha rechazado que se apruebe una reforma laboral saltándose medidas acordadas como la referida a los Ertes para que no se tengan que negociar cada vez y ha calificado de "sin sentido" que no se pueda hacer una regulación de empleo o despedir si es necesario "porque hay una guerra en Ucrania", ante lo cual ha planteado que "a ver quién se atreve a contratar ahora".

En su discurso a los miembros de la asamblea de CECO, Garamendi ha hecho un llamamiento para reforzar los apoyos a las pequeñas y medianas empresas y a los sectores más afectados por la actual crisis, en concreto, a la industria agroalimentaria "que durante la pandemia y ahora con la guerra de Ucrania ha demostrado su relevancia como sector estratégico".

La mala planificación energética, causa de la subida de los costes

En cuanto a la subida de los costes de la energía, Garamendi ha aludido a las causas de esta situación y ha culpado "no a este sino a los distintos Gobiernos de España" de una "mala planificación de la producción energética, al haber cerrado hasta 11 plantas de carbón y numerosas plantas nucleares mientras en países como Francia o Alemania se están construyendo nuevas". Así, ha recordado que si bien la inflación se sitúa ahora cercana al 10%, en septiembre pasado ya se encontraba por encima del 6%, lo cual "es inasumible para las empresas".

Para Garamendi, "la política energética" ha sido fallida y requiere un Pacto de Estado que haga compatibles las energías renovables y la sostenibilidad. Asimismo, ha destacado la imposibilidad de que las empresas avancen si no hay personal preparado. "Hay más de 100.000 puestos especializados sin cubrir en nuestro país por falta de ingenieros, electricistas, personal formado para la construcción", ha comentado, al tiempo que ha llamado a los empresarios y a las administraciones a implicarse en esta tarea "porque no podremos hablar de digitalización o sostenibilidad si no contamos con trabajadores cualificados".

"La base logística supone un gran motor económico para Córdoba"

En cuanto a la provincia, Antonio Garamendi ha destacado el "enorme potencial como motor económico que supondrá la puesta en marcha de la base logística del Ejército de Tierra en Córdoba", una propuesta que según ha dicho, nació en una reunión de la CEOE. "Las Fuerzas Armadas llevaban mucho tiempo hablando de crear una base logística y la CEOE planteó el respaldo a esta iniciativa, al que supo sumarse el Gobierno", ha detallado, "la implantación en Córdoba, gracias a la implicación de todas las administraciones, supondrá una gran oportunidad para la provincia".

A pocos días del inicio de la Semana Santa, Garamendi, que también puso en valor el diálogo social como garante de la paz social, cerró su discurso lanzando un mensaje de optimismo a los presentes asegurando que aunque los empresarios se encuentran actualmente "en pleno Viernes Santo", hay que recordar que después del Viernes Santo siempre llega "el Sábado de Gloria".