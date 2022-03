Las lluvias arruinan la campaña de cerezas con pérdidas de 4,5 millones

La peor enemiga de las cerezas ha vuelto a hacer acto de aparición en un momento totalmente decisivo para el cultivo, y los resultados, una vez más, han vuelto a ser catastróficos. Y es que los casi veinte días de lluvias continuadas registrados en la provincia han causado daños en la floración y, además, han impedido la polinización por parte de las abejas, lo que se ha traducido en un descenso de la cosecha que, de entrada, ya ronda el 60%. Con todo ello, las pérdidas económicas se sitúan alrededor de los 4,5 millones de euros, en lo que va a convertirse en un nuevo año, y ya van cuatro consecutivos, de muy malas noticias para este sector agrícola.

"No he conocido nunca un periodo de tantos días seguidos de lluvia". Así se expresa Hilario Calabuig, presidente de la Denominación de Origen (DO) Montaña de Alicante, quien confirma que los efectos han sido perniciosos para el cultivo, justo en el momento en que se había iniciado el proceso de floración. "Las flores de los árboles más adelantados -lamenta- han quedado apelmazadas a causa de la humedad, y las abejas no han podido polinizar, por lo que todo ha sido enormemente negativo".

Todavía no hay cálculos concretos, aunque todo parece indicar que el 60% de la cosecha de la provincia ya se ha perdido, lo que supone alrededor de 2,4 millones de kilos de cerezas. Esta merma, traducida al plano económico, supone 4,5 millones de euros que dejarán de ingresar los agricultores.

En parecidos términos se expresa Alberto Llorens, técnico de la cooperativa de Planes, quien destaca que "la cosa no pinta nada bien, y en estos momentos todo es incertidumbre respecto a los brotes y árboles que quedan por florecer. Si cesaran las lluvias y soplara viento de poniente, todavía podríamos recoger algo, pero, en caso contrario, lo vamos a tener muy complicado".

El único efecto positivo de las lluvias, añade Llorens, es que han terminado con una sequía de cuatro meses que ya estaba comprometiendo el futuro de los árboles. "Se ha salvado a la gallina, pero no ha ocurrido lo mismo con los huevos", destaca.

Por su parte, José Luis Ferrándiz, agricultor de la zona de El Comtat, coincide en que la situación es muy complicada. Según sus palabras, "la lluvia, todos lo sabemos, es uno de los principales enemigos de la cereza, y en estos últimos años la estamos sufriendo de una forma muy acusada. Antes también había incidencias, pero no de una manera tan continuada y contundente. Al final, es una noticia sumamente negativa, no solo por las pérdidas económicas, sino también por los empleos que se dejan de generar tanto en la recolección como en las cooperativas".

El cultivo de cerezas ocupa una superficie de 2.678 hectáreas en la provincia de Alicante, localizadas principalmente en las comarcas del Vinalopó, l'Alcoià, El Comtat y la Marina Alta. Los principales daños como consecuencia de la lluvia se centran sobre todo en estas tres últimas comarcas, donde las precipitaciones han sido más intensas. La Vall de Gallinera, la Vall de Laguar y todo el entorno de municipios como Planes y Almudaina son los más afectados, toda vez que también concentran una parte importante de las variedades más tempranas, las cuales ya se encontraban en pleno proceso de floración.