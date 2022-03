UEPAL pide contención de precios a sus asociados para frenar la escalada de la inflación

La última reunión del Comité Ejecutivo de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (UEPAL), celebrada en la sede central de SEUR Alicante en el Polígono de Las Atalayas, concluyó con dos ideas fundamentales para hacer frente a la crisis en el corto plazo y medio plazo: por un lado, asumir que la lucha contra la inflación es una responsabilidad del Gobierno y una obligación moral del empresariado; además, de la “urgente necesidad” de acometer “una revolución educativa y formativa que no juzgue las capacidades de los jóvenes, sino que los prepare al mercado laboral”.

Sobre la cuestión del nivel de inflación, que asciende al 9,8% en el pasado mes de marzo, UEPAL pidió a sus asociados y al conjunto de empresarios de España “la contención en sus precios” y la renuncia a incrementarlos como estrategia de mejorar los márgenes de beneficios cuando no se está afectado directamente por el incremento de las materias primas.

Desde UEPAL, se explicó que la escalada de la inflación “es claramente estructural, no obedece a la crisis de Ucrania, aunque ésta la ha disparado” y aunque el Gobierno debe tomar medidas, las empresas deben ser consecuentes y colaborar para frenar su ascenso con medidas concretas.

En caso contrario, se corre el riesgo de generar una espiral sin límites en los incrementos de los precios, afectando a las capas de población más vulnerables, lastrando el PIB español y, en consecuencia, generando más desempleo, más déficit del Estado y más deuda pública.

El presidente de UEPAL, Juan José Sellés, resumió las diferentes intervenciones de los más de 40 miembros de la Junta Directiva convocados afirmando que “el Gobierno que haga lo que pueda, y los empresarios hagamos lo que nos corresponde. Este debe ser un objetivo común, un objetivo de país al que los empresarios debemos poner de nuestra parte”.

Desempleo juvenil: los jóvenes, víctimas

Otra de las preocupaciones de los empresarios de la provincia de Alicante es el alto nivel de desempleo juvenil, que roza el 40%, una cifra que lastra el futuro del país, en opinión de la Junta Directiva de UEPAL. Y sobre la que se afirmó que “esta situación la hemos creado nosotros, la generación de adultos que no hemos sido capaces de construir un ambiente propicio a su desarrollo, no tienen la formación que necesitan para ganarse la vida, ni la motivación para emprender”, y añaden que “hemos creado una imagen ficticia de los jóvenes como ‘ninis’, con un sistema educativo que juzga sus capacidades, que marca de manera falsa entre fracaso o éxito, porque nuestro sistema educativo titula, pero no capacita para la realidad de un puesto de trabajo”.

Desde el punto de vista de UEPAL, es necesaria una gran reforma educativa en la que los empresarios quieren colaborar directamente, tanto en secundaria para comenzar a orientar a los jóvenes en sus salidas profesionales con experiencias en empresas, como en los ciclos de FP y universitarios.

Para UEPAL, la FP está “bien encaminada y ofrece mejores resultados de empleabilidad, pero debe adaptarse mejor y más rápido a la realidad de los mercados laborales de cada sector. La universidad, en cambio, debe incluir más formación práctica, sobre todo en las carreras técnicas, y asumir que los universitarios tienen conocimientos teóricos, pero que no son suficientes para solucionar los retos del día a día en un ambiente laboral”.