"La Cámara no necesita renovación, lo que sí debe ponerse al día en transformación digital"

Juan Bautista Riera aspira a continuar como presidente de la Cámara de Comercio de Alicante en una convulsa y reñida contienda electoral que lo enfrenta a su vicepresidente segundo, Carlos Baño. Defiende su gestión y niega que su rival en los comicios represente la renovación.

¿Se ve de nuevo como presidente de la Cámara de Comercio de Alicante a partir del mes de junio?

Estamos poniendo toda nuestra labor y nuestro ahínco para continuar en la presidencia. Me presento porque en estos cuatro últimos años de pandemia hemos tenido dos en los que no hemos podido desarrollar todo aquello que teníamos previsto, y mi intención es consumar lo que tengo pendiente.

¿Qué es lo que le ha quedado por hacer?

Hay que completar y perfeccionar todos los programas que veníamos desarrollando hasta ahora, y también tengo la idea de hacer una nueva sede. No hay que confundirse, porque no es una cuestión de vanagloria de la Cámara, sino de mejorar los servicios que estamos prestando a nuestras empresas. Es necesario tener un espacio propio para desarrollar una formación moderna, eficiente y que responda a las exigencias actuales, incidiendo en la labor que venimos llevando a cabo gracias a un convenio con Fudesem y en locales que nos prestan los diferentes ayuntamientos. También creo que es importante contar con un lugar de encuentro para los empresarios que se desplazan desde los diversos puntos de nuestra provincia hasta Alicante.

¿Y ese proyecto es factible en tiempos de crisis?

El proyecto se plantea en el puerto a través de una concesión de suelo, y calculo que no excederá de los cuatro millones y medio de euros. El alcalde ya me ha manifestado en repetidas ocasiones que el Ayuntamiento, que es el actual arrendatario, no va a continuar de forma indefinida pagando la renta que actualmente satisface por nuestras instalaciones del Palace, por lo cual considero que es factible llegar a un acuerdo de venta. Además, creo que el edificio, por su estilo y singularidad, debe de permanecer dentro del patrimonio municipal. Hoy otras opciones factibles, pero mi deseo sería llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento para que el inmueble siga siendo de la ciudad.

Una de las cuestiones que le reprochan sus opositores es que tiene 76 años y se ha asignado un sueldo. ¿Qué tiene que decir a este respecto?

Yo siempre digo que no es el que más años tiene sino el que antes se muere, y puedo asegurar que me encuentro en plenas facultades tanto físicas como mentales para continuar asumiendo la responsabilidad del cargo. Por otro lado, cuando Carlos Mazón cesa como gerente de esta institución, hay funciones que no se pueden cumplir con el personal de que disponemos, y lo que decido es asumir parte de esas funciones de representatividad, lo que me exige una dedicación casi exclusiva. Así que lo que tengo es una compensación, como la tienen otros presidentes de otras cámaras y de otras asociaciones profesionales.

¿Cree que está habiendo juego sucio en estas elecciones?

En unas elecciones existe la libertad de presentarse y defender cada uno su proyecto. Yo no quiero pensar que haya juego sucio, sino que existe una pugna que es legítima y que debe estar basada fundamentalmente en el respeto. No considero que mi adversario sea mi enemigo, y espero que tampoco él piense eso de mí. Y por otro lado, opino que lo que desarrolla la Cámara, sobre todo con fondos públicos, no debe ser utilizado para validar la imagen personal de nadie, y eso espero que no se produzca.

¿Con qué apoyos cuenta para presentarse?

Son muchos los que me manifiestan su lealtad y su satisfacción por la forma en la que la Cámara se ha llevado hasta ahora. Las elecciones dirán realmente con los que cuento.

¿Qué papel está jugando la CEV en estas elecciones?

Aparte de los ocho vocales que la CEV designa por ley, creo que debe mostrarse lo más ecuánime posible y no intervenir ni a favor de un candidato ni de otro.

¿Y Uepal?

Es otra institución que, por lo que me manifiestan, se mantiene al margen de favoritismos en un sentido u otro. Como asociaciones representativas de nuestro tejido productivo yo creo que es en esa línea en la que deben mantenerse. Tanto la CEV como Uepal han mostrado su carácter conciliador y el deseo de que las elecciones sean los más respetuosas y pacíficas posible.

¿Qué opina de Carlos Baño?

Que tiene perfecto derecho a presentarse, como no puede ser de otra forma, y de hecho, creo que el que haya más de un candidato refuerza la posición de la Cámara.

¿Él se postula como el candidato de la renovación?

No creo que la Cámara necesite una renovación, lo que sí que debe es ponerse al día en cuanto a las exigencias actuales de transformación digital, innovación e Inteligencia Artificial. Y estar al corriente de todo lo que ello conlleva para prestar un mejor servicio a nuestro tejido productivo. Lo digo porque él también está ligado a la Cámara desde hace tiempo, y todas las cuestiones que se plantean aquí se pasan por comité ejecutivo y se someten al pleno. Por tanto, podría haber podido plantear cualquier idea innovadora anteriormente como miembro que ha sido de este comité ejecutivo, con facilidades de vicepresidente segundo. Al final, la realidad es que estamos innovando continuamente, adaptándonos a las necesidades del mercado, por lo que considero que la palabra renovación no procede.

¿Qué pasaría si ganara Carlos Baño?

No pasaría absolutamente nada, salvo que la Cámara tendría un nuevo presidente que le marcaría al comité ejecutivo y al pleno su impronta. Pero no creo que fuera ningún desastre universal ni mucho menos, ni que comportara un cambio sustancial, como tampoco lo supondría si ganara yo. Simplemente, porque nadie puede cambiar sustancialmente la Cámara. Contamos con unos servicios que no se van a alterar, porque vienen definidos por ley. Yo también pienso que la institución tiene una carencia en cuanto a mejorar su marketing y comunicación, pero el resto de los servicios que la Cámara presta no pueden registrar grandes cambios.

¿Es posible un pacto entre ambas candidaturas?

Sería posible, pero complicado. Tendría que haber voluntad entre las partes y llegar a un acuerdo. Ya tuvimos uno para quedarme yo dos años y los otros dos Carlos Baño. Se comenta que eso no se ha sustanciado por escrito, pero es que en la Cámara no existe la posibilidad de una sucesión. Se puede pergeñar, pero no afirmar, porque nadie puede designar un sucesor. Si yo me fuera a los dos años, se podrían dar las circunstancias para que o bien la Conselleria decidiera que el vicepresidente primero asumiese la presidencia, o que el pleno lo eligiera como tal, pero, insisto, no puede haber ningún pacto que meridianamente defina esa sucesión.

¿La posibilidad de ese acuerdo sigue encima de la mesa?

Por mi parte eso sigue encima de la mesa. Los acuerdos que se adoptan, sobre todo cuando hay testigos, yo los respeto, y no creo que nadie pueda decir que por mi parte se ha roto ese acuerdo.

¿Es usted el candidato del Consell?

Se comentan tantas cosas... Yo no soy candidato de nadie, yo soy mi candidato. Nadie me ha propuesto, ni me ha ayudado, ni me ha promulgado.

¿Y Carlos Baño es el del PP y Carlos Mazón?

Yo respeto al adversario y no sé si es el candidato de alguien. Eso tendrá que decirlo él. Son todo conjeturas. Yo lo que sí que puedo decir es que no soy el candidato del Consell ni de nadie. Eso lo afirmo con absoluta rotundidad. Porque no me lo han propuesto, entre otras cosas.

¿Teme una tercera vía? ¿Que haya un candidato tapado?

Eso, en estos momentos, es muy complicado, porque esa tercera vía tendría que contar con el respaldo de 31 votos del pleno, que lo componen 60 miembros.

¿Con qué se queda de su gestión en estos cuatro años?

Han sido cuatro años muy complicados a causa de la pandemia, que creo que hemos superado de forma exitosa. Hay que reconocer el esfuerzo de los trabajadores de la Cámara, con un ERTE de por medio, pese a lo cual se han continuado prestando servicios. También hemos logrado sanear las cuentas cuando nadie daba un duro por la entidad, gracias a una muy buena gestión de los recursos. Hemos hecho estudios sectoriales y de infraestructuras, y recabado las reivindicaciones y necesidades de todos los territorios de la provincia. En definitiva, creo que se han podido superar estos tiempos tan difíciles de manera satisfactoria.

¿Ha cometido algún error?

Todos nos equivocamos, y seguramente yo también lo habré hecho, pero lo que toca es reconocerlo y corregirlo. Con todo, lo que puedo asegurar es que he dado todo lo mejor de mí.

¿Qué relación piensa mantener con las cámaras de Alcoy y Orihuela y sus aspiraciones de ampliar ámbito territorial?

Hubo una etapa tensa, pero en la actualidad las relaciones son magníficas tras haber alcanzado diversos acuerdos de gestión comarcal, y ya hace tiempo que no se suscita ninguna reivindicación territorial distinta de la que tienen. Plantearse algo en este sentido es complicado, puesto que se depende de la Ley de Cámaras, que indica cual es la territorialidad de cada entidad, y no está en nuestra mano cambiarla.

¿Cómo valora el nivel de recuperación de la provincia tras la pandemia de covid?

Estamos atravesando por situaciones muy complejas, con un encarecimiento de la energía, el transporte y las materias primas, y cuando estábamos saliendo, ha llegado la guerra de Ucrania, que ha puesto la guinda. Yo confío en el conocimiento y la capacidad de nuestros empresarios y autónomos, y en la labor que vienen desarrollando hasta la fecha. Tenemos que apoyarles y poner toda la carne en el asador para potenciar la internacionalización, buscando nuevos mercados y destinos. Es difícil compaginar el poder adquisitivo con un IPC que ronda los dos dígitos, por lo que es fundamental llegar a acuerdos para evitar que los precios sigan subiendo. También sería importante buscar alternativas a los orígenes de las materias primas, que dificultan el aprovisionamiento de nuestras empresas.

¿Qué puede hacer la Cámara en este contexto?

Nuestra labor, aparte de acompañar a las empresas y autónomos en lo que precisen en cada momento, es recabar o incidir en las necesidades de los sectores y trasladarlos a la Administración, y eso es lo que estamos haciendo. Que las soluciones sean las mejores posibles y los perjuicios los menos posibles.

¿Son suficientes las ayudas que llegan desde el Gobierno?

Las ayudas normalmente llegan tarde y son muy farragosas. Toda la documentación que debes aportar a veces para acceder a estas ayudas es tan compleja que en ocasiones te hacen desistir de ellas. Por otro lado, nunca son suficientes ante una crisis como esta y sus consecuencias. Aunque debemos pensar también que las ayudas, de donde proceden, es de los fondos públicos, y que se crean con la aportación de todos nosotros. Por lo cual siempre debe de existir un cierto equilibrio entre lo que se pide y lo que se puede. Yo creo que en esto debemos ser conscientes de que lo que se solicita debe estar siempre dentro de lo posible, pero por pedir que no quede, eso, por supuesto.

¿Es usted partidario de una rebaja de impuestos?

Una rebaja de impuestos en un momento así dinamizaría la economía y sería un estímulo para la creación de empresas.

¿Cómo valora la gestión de la crisis por parte del Gobierno central?

Mi impresión es que ha ido dando bandazos, supongo que porque no estaban preparados para una pandemia de esta envergadura ni sus consecuencias. Al principio, toda Europa tuvo carencias de material sanitario, algo a lo que se pudo hacer frente gracias a la reacción inmediata de las empresas. Esa es una lección que hay que aprender para que no vuelva a ocurrir, porque seguimos sufriendo la dependencia de Asia en cuestiones como los chips, lo que paraliza la producción industrial. Y ahora nos hemos encontrado con el problema de la energía y la dependencia del gas ruso, para lo cual se tienen que buscar alternativas. Y justo en este contexto, yo no sé que ha llevado a nuestro Gobierno a dar la razón a Marruecos con respecto a la independencia del Sáhara, creando un conflicto con Argelia, que es nuestro principal proveedor.

¿Y sobre la labor del Consell?

Eso de los tripartitos tiene su enjundia, y lo cierto es que hay consellerias que lo llevan mejor que otras. En lo que a lo que nosotros nos afecta, yo creo que el departamento de Economía de Rafa Climent no ha puesto en valor todo lo que ha hecho, porque hay un grado de satisfacción importante entre el empresariado con relación a su labor. En Hacienda, con el déficit que tiene, la gestión no es fácil, y ahí debemos seguir reivindicando todos lo que nos corresponde. Respecto a Ximo Puig, creo que la imagen personal es buena, y ahí no me importa mojarme.

¿Cree que va a salir adelante la tasa turística?

Parece que es una propuesta firme, aunque yo la considero un auténtico despropósito por el momento tan complicado en el que se ha planteado. Quizá, en situaciones de bonanza pueda estudiarse y analizarse, pero que no es el momento lo manifiesto con total rotundidad.