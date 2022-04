Fritz Joussen: "Las sanciones por la guerra contra el mayor accionista de TUI no impactan en nuestro negocio"

Fritz Joussen (Duisburgo, 1963) pilota el gigante turístico TUI y está convencido de que el negocio tiene un gran futuro que ha de pasar de manera obligada por la sostenibilidad.

Después de 2020, ¿qué sensación le deja el año pasado, también complicado?

Fue una buena temporada, estamos muy satisfechos de un 2021 que puede considerarse de transición. El relanzamiento del turismo en Canarias se realizó de forma excelente.

¿Encontraron el mismo esfuerzo en otros lugares o ha habido restricciones excesivas?

Tanto los actores políticos como el sector privado son conscientes de la gran importancia del turismo y ha habido muy buenas soluciones en casi todos los destinos importantes. La gente quiere viajar y se demostró en cuantos lugares se desarrollaron y aplicaron protocolos y medidas sanitarias bien diseñadas. Es verdad que esa estrategia ha tenido especial éxito en Canarias, donde tenemos muy buenas alianzas desde hace mucho tiempo. En una crisis así, son muy importantes el diálogo, la fiabilidad y la búsqueda conjunta de las mejores soluciones.

¿Qué relevancia tiene Canarias para el Grupo TUI?

Estamos aquí desde hace más de 50 años y hemos desempeñado un papel importante en el desarrollo del turismo. En 1971, abrimos nuestro primer Robinson Club del mundo en Jandía. Canarias tiene un papel especial en la historia de nuestra empresa y hoy es uno de los destinos más populares para nuestros huéspedes. En nuestros catorce mercados europeos ofertamos las Islas, donde tenemos marcas propias (TUI Blue, Robinson y TUI Magic Life) y, además, unos 600 hoteles asociados; es esencial la buena cooperación con los hoteleros locales. Además, Tenerife es un puerto base de TUI Cruises. El potencial de crecimiento de Canarias es grande en todas las áreas de negocio.

¿Cuándo estima que el turismo volverá a los niveles anteriores a la crisis?

El fin de las restricciones está impulsando la demanda y esperamos que las reservas en el verano de 2022 vuelvan a acercarse a los niveles anteriores a la crisis. Deseo que el próximo año tengamos ya un sólido crecimiento real.

¿Qué quiere decir con real?

Que tengamos más huéspedes en Canarias que antes del coronavirus. El punto de partida es excelente, porque las Islas cuentan con factores imbatibles como la hospitalidad, la enorme variedad de hoteles, una excelente gastronomía, el clima o la diversidad de paisajes. El Gobierno de Canarias ha desarrollado un ambicioso concepto de sostenibilidad que encaja muy bien con nuestras ideas, porque el turismo impulsa la economía y se crean nuevos puestos de trabajo, pero también genera más conciencia sobre la importancia de un medio ambiente intacto y unas buenas normas sociales en la vida laboral. Ese equilibrio es clave en la transformación sostenible.

¿Observa cambios como resultado de la pandemia?

Una tendencia relevante es la demanda de viajes de mayor calidad y con más servicios adicionales. Los huéspedes están dispuestos a gastar más dinero en mejoras en las habitaciones, en viajes más largos, en excursiones y actividades en el destino. Canarias y el Mediterráneo se benefician mucho de ello. Hoy las experiencias y los encuentros especiales son más importantes que las propiedades y los bienes para muchas personas. En mi generación, lo principal era la propiedad o el coche, y mucha gente ahorraba para eso. El turismo se beneficia de ese cambio y Canarias se encuentra en una excelente posición estratégica para recoger ese crecimiento. Es importante que empresas, gobierno y hoteleros trabajen juntos en el futuro marco.

Cambios en la demanda. ¿Y en la oferta? ¿Qué hará Grupo TUI para diferenciarse?

Seguiremos centrándonos en el crecimiento y en la configuración del futuro, sostenible, por supuesto, junto a nuestros socios locales. Partimos del valor que dan una marca líder mundial y una cartera de más de 400 hoteles propios, 33 en el Archipiélago; más las principales líneas de cruceros, aerolíneas europeas y una enorme fuerza de comercialización. Debemos, y así lo hacemos, acompañar al cliente desde la idea inicial hasta su concreción, y para ello diseñamos marcas y experiencias vacacionales que amplían las posibilidades de satisfacción. Invertimos en digitalización y en servicios innovadores. El turismo se nutre del encuentro entre personas.

¿Invertirán en hoteles?

Antes de la crisis sanitaria arrancamos una estrategia que denominamos Asset-Right: mayor cantidad de hoteles bajo nuestra gestión, menos inmuebles hoteleros de nuestra propiedad. Seguiremos profundizando en ella buscando alianzas estratégicas a largo plazo y también estamos considerando cooperar con inversores institucionales. Nuestros planes de crecimiento incluyen destinos de Europa, Sudeste Asiático, África y el Caribe, y TUI Blue ofrece a los hoteleros locales la posibilidad de sumarse y comprometerse a vivir de acuerdo a los estándares de calidad que nos definen. Ellos se benefician de la marca global de TUI, de su fuerza de marketing y de la capacidad de distribución, una situación clásica en la que todos ganan.

Se va controlando, dicho con todas las precauciones, la pandemia y ahora se disparan los costes. ¿Podrá el sector hacer frente a esto también o ya son demasiados golpes?

No hemos trasladado ese incremento a nuestras ofertas de paquetes turísticos, y los contratos para el verano con los hoteles y las compañías aéreas ya se han cerrado. Sí creo que este año habrá menos ofertas de última hora, los costes no dejan margen para ellas.

¿En qué situación pone a Canarias la invasión de Ucrania?

No puedo ir al grano en esta cuestión. Nadie imaginaba que volvería a haber una guerra de agresión de este tipo, estoy muy preocupado por lo que estamos viviendo; lo condenamos y espero que termine muy pronto, eso es lo fundamental. Mientras tanto, hemos apoyado varias iniciativas de la Fundación TUI Care con Unicef y actualmente duplicamos cada donación realizada por nuestros empleados. En cuanto a su pregunta, no vemos ningún impacto. Podrían cambiar los destinos vacacionales, lo que afectaría a la región del Mar Negro. En Canarias, ni veo ni espero un efecto negativo, más bien puede producirse un incremento de la demanda.

¿Cómo abordan los problemas de su mayor accionista, Alexei Mordashov, en relación con las sanciones impuestas tras la invasión de Ucrania?

TUI está dirigida por el consejo de administración, no por los accionistas, independientemente de cuánto inviertan. Las sanciones, que le impiden acceder a su inversión, están dirigidas contra él, no contra TUI. No hay impacto para el grupo, ni para su negocio, ni para su operativa, ni para sus alianzas, ni para sus decisiones.

¿Se puede transformar el actual modelo de volumen en uno con menos turistas y mayor gasto? ¿En qué plazo?

Estamos convencidos de que el turismo contribuye al desarrollo. Durante la pandemia vimos lo que significó que los turistas dejaran de venir y la amenaza que eso supuso para muchos negocios y familias. Dicho esto, es necesario establecer normas sostenibles en el transporte, las estancias, las excursiones; hay que utilizar más productos locales, introducir una economía circular, generar energía a partir de recursos naturales como el viento y el sol... En eso estamos trabajando. Apoyo todos los objetivos para 2050, pero ni eso es suficiente. Tenemos que marcar la diferencia cada día y cambiar incluso cosas aparentemente pequeñas.

¿Y qué hacen al respecto?

Hemos invertido en nuevos aviones, hemos puesto en marcha nuevos cruceros y más del 80% de nuestros hoteles tienen certificado de sostenibilidad. Ya en 2019 ahorramos más de 250 millones de artículos de plástico. Es importante proteger el medio ambiente en los destinos y que haya beneficio económico y social para su población y empresas. La sostenibilidad social y medioambiental van de la mano. Nuestro programa de sostenibilidad se denomina 'Personas, Planeta, Progreso', y la última de las tres palabras significa el movimiento y los avances cuantificables que queremos conseguir año tras año. Veo el incremento de la sostenibilidad empresarial como una oportunidad, no como una consecuencia de la regulación política. En TUI no empezamos de cero, nos basamos en los programas y éxitos de los últimos años. La sostenibilidad siempre ha sido una de nuestras prioridades.