El área delimitada por la xylella se amplía en 2.690 hectáreas

La plaga de la xylella, que se está cebando con los almendros del norte de la provincia de Alicante, se resiste a dar su brazo al torcer. La última actualización ha obligado a ampliar en 2.690 hectáreas el área demarcada, lo que deja la superficie total en 137.995. El número de poblaciones afectadas también ha crecido hasta las 77, tras la última incorporación de L'Orxa, que hasta el momento se había librado de esta bacteria. Mientras tanto, el plan de erradicación que está llevando a cabo la Conselleria de Agricultura ya se ha llevado por delante 177.000 árboles. Desde este departamento defienden que las medidas llevadas a cabo están consiguiendo contener la propagación de la plaga, algo que no comparten los agricultores afectados, que insisten en reclamar que cese la destrucción de los almendros.

El último informe relativo a la xylella fastidiosa, el decimoséptimo desde que se detectó hace cinco años en almendros de la provincia, revela una nueva zona infectada de 166 hectáreas, lo que la deja en 2.864. Esta circunstancia ha obligado, a su vez, a ampliar en 2.995 hectáreas la zona demarcada, hasta las 137.995, donde se incluye la zona de tampón con la que se intenta prevenir la propagación de la bacteria. Con la incorporación de L'Orxa, por otro lado, ya son 75 los municipios alicantinos pertenecientes a las comarcas de la Marina Baixa, la Marina Alta, el Comtat, l'Alcoià y l'Alacantí que están afectados por la bacteria, 50 de ellos de manera íntegra y otros 24 de forma parcial. A todos ellos hay que sumar otros dos pertenecientes a la comarca valenciana de la Safor.

El informe elaborado por la Conselleria de Agricultura también revela que, hasta la fecha, se han triturado 2.380 hectáreas de terreno con 177.000 almendros y parte del sotobosque en zonas forestales. También se ha sometido a tratamiento a 3.039 hectáreas.

Desde el departamento autonómico se defiende que el plan de erradicación que se está llevando a cabo, siguiendo las instrucciones de la Unión Europea, está logrando el objetivo de contener la propagación de la xylella, sobre la base de que ya no se registran los aumentos de superficie de los primeros momentos. También se destaca que, pese a que en la última actualización se ha detectado una nueva especie vegetal infectada, concretamente el abrótano o manzanillera, no ha resultado afectada ninguna otra de interés agrario, más allá del almendro.

No tienen la misma opinión, ni mucho menos, los agricultores. Francisco Javier Molines, presidente de la plataforma de afectados y alcalde de Tárbena, insiste en demandar la puesta en marcha de un plan de contención que solo contemple el arranque de los árboles directamente afectados, y no de todos los situados en un radio de 50 metros. Según sus palabras, "se están haciendo estudios sobre especies de almendros que todo parece indicar que son resistentes a la bacteria, y lo que pedimos es que, mientras tanto, no sigan destruyéndolos". Las alternativas planteadas por la Conselleria para replantar son olivos, algarrobos o aguacates, "pero la gente no los quiere, porque o bien no son rentables, o directamente no se adaptan a las características de los terrenos", subraya Molines.

En parecidos términos se expresa Mari Carmen Vañó, agricultora y representante de Asaja, quien lamenta que "se esté acabando con el futuro económico de las poblaciones, y convirtiendo los campos en un solar".