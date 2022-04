Ineca alerta de que la provincia llega a la nueva crisis provocada por la guerra con la "mochila cargada de piedras"

Alicante va a sufrir las consecuencias de la guerra con mayor intensidad que otras zonas de España y, además, lo tendrá más complicado a la hora de encarar la recuperación. Las dos últimas crisis -la derivada del estallido de la burbuja inmobiliaria y la provocada por la pandemia- han dejado claro que la provincia se muestra "poco resiliente" ante los envites que sufre la economía y que, frente a lo que solía defenderse tradicionalmente de que también salía antes de las recesiones, lo cierto es que en los últimos años el ritmo de mejora ha sido notablemente inferior al registrado por el conjunto del país.

Una situación que ha encendido las alarmas en el Instituto de Estudios Económicos de Alicante (Ineca), que ha advertido este miércoles de que la provincia llega "menos preparada" que otras demarcaciones para hacer frente a las nuevas turbulencias, lo que la sitúa en una posición de "desventaja". "Es como si estuviéramos en el pelotón de salida de una carrera con un gran tejido empresarial, pero con la mochila cargada de piedras", ha señalado el presidente de este organismo, Nacho Amirola, durante la presentación de su último Informe de Coyuntura Trimestral.

Al respecto, tanto Amirola, como el director de Estudios de Ineca, Francisco Llopis, han puesto de relieve el importante recorte que se ha producido en el último año en el volumen de depósitos que empresas y particulares tienen depositados en los bancos de la provincia, con una caída de 4.417 millones, la mayor de todo el país. Un descenso que también se ha registrado en el volumen de créditos, que se redujo en 3.311 millones, de acuerdo con los datos del Banco de España, recopilados por el instituto.

Unos descensos que, según Llopis, significa que "la provincia de Alicante ha tenido que hacer uso de sus recursos financieros para aguantar la crisis" y que ahora dejan a compañías y hogares con "menos colchón" para afrontar las nuevas turbulencias. Además, también muestran los recelos de las empresas a asumir nuevas deudas para encarar proyectos, ya sea por una cuestión cultural o por el temor a no poder devolverlos.

Pero no es el único indicador preocupante que ven desde el "think tank" alicantino. Llopis ha recordado que la recuperación del empleo ha sido algo menor en la provincia que, por ejemplo, al cierre del año pasado aún no alcanzaba los niveles de 2019, y, sobre todo, que persiste una tasa de paro más elevada que la media nacional y que aún se sitúa en el 18,53% de la población activa.

Menos renta y empresas pequeñas

A esto hay que añadir una renta per cápita también inferior a la española -la provincia ocupa la posición 44 de un total de 52-, y un tejido productivo muy atomizado, con un gran peso del autoempleo. Así, Llopis ha señalado que la cifra de autónomos lleva casi 10 años -113 meses, para ser exactos- creciendo por encima de la media, lo que se traduce en que este colectivo acapara en Alicante hasta el 21,32% de todos los afiliados a la Seguridad Social, tres puntos por encima de lo que ocurre en el resto del país.

"Una provincia con empresas de tamaño reducido significa menos capacidad de innovación, menos competitivad y menos ventas internacionales", ha recordado el experto.

Unas desventajas que se ven agravadas por la histórica infrafinanciación y falta de inversiones públicas que sufre la provincia, que también suponen un lastre añadido a la hora de remontar situaciones de recesión, como ha insistido Nacho Amirola, que ha recordado que las infraestructuras y las dotaciones existentes en una zona pesan mucho a la hora de atraer inversiones, como la que ha logrado València con la gigafactoría de baterías para vehículos eléctricos. Así, el presidente de Ineca se ha mostrado convencido de que el recorte en las previsiones de crecimiento que este martes anunció en Banco de España -que redujo su estimación del PIB del 5,4% al 4,5% para este año- será aún más intenso en el caso de Alicante.

Por este motivo, Amirola ha instado a las distintas administraciones públicas a definir cuanto antes una "hoja de ruta", tanto a nivel nacional, como autonómico y provincial, para abordar las consecuencias derivadas de la guerra y la subida de los precios y, sobre todo, proyectar la economía a futuro.

En la misma línea, el presidente del comité de estudios de Ineca, Quino Palací, ha señalado la necesidad de que empresas y administraciones diseñen proyectos capaces de beneficiarse de los fondos Next Generation de la Unión Europea para evitar que la provincia quede relegada también en el reparto de estos recursos. Así, Palací ha advertido del importante riesgo que existe de que esto ocurra si no existe un stock suficiente de proyectos, algo en lo que las empresas de otras zonas parecen también estar más preparadas.