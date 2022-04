Los Ciclos de Formación Profesional se han convertido en los estudios dirigidos a la obtención de titulación oficial y, sobre todo, a la inserción laboral, más valorados por los estudiantes y por las empresas. Y no es de extrañar: estudiar un ciclo de Formación Profesional ofrece un alto nivel de especialización, cuenta con mayores salidas profesionales que otros estudios y, además, es otra vía de acceso directa a la Universidad.

Si estás pensando en estudiar una Formación Profesional el próximo curso, aunque aún no sepas con seguridad lo que te gustaría hacer, este artículo te interesa.

El plazo de Becas MEC para el curso 2022-23 se ha adelantado. Es importante que la solicites YA, aunque no sepas todavía qué vas a estudiar. Existen, además, otras ayudas muy interesantes como las que ofrece la Escuela FP FEMPA



Convocatoria de Becas y ayudas para estudiar Formación Profesional para el Curso 2022– 2023

El Ministerio de Educación ha adelantado este año el plazo para solicitar sus becas para el curso 2022 – 2023. Algo que debes saber es que tienes que pedir tu beca, sí o sí, dentro de este plazo (fecha límite hasta el 12 de mayo 2022), aunque no sepas todavía qué vas a estudiar, e incluso aunque no sepas con seguridad si vas a estudiar o no. Lo más recomendable es que solicites los estudios que consideres más probables, ya que más adelante, sobre el mes de septiembre, podrás cambiarlos si lo necesitas.

¿Cuánto dinero puedes recibir para tu beca?

La beca es la suma de distintos componentes. Para calcular cuánto te corresponde, debes tener en cuenta que la beca consta de una cantidad de dinero fija (cuantías fijas) y de una cantidad de dinero variable (cuantía variable).

Se llama cantidad fija porque, a diferencia de la cantidad variable, es un importe fijo establecido cada año en la convocatoria. Si cumples todos los requisitos (generales, económicos y académicos), puedes conseguir estas cantidades:

Básica: 300 € (En FP de G. Básico, 350)

300 € (En FP de G. Básico, 350) Por renta familiar: 1.700 €

1.700 € Por cambio de residencia durante el curso escolar: 1.600 €

1.600 € Por excelencia académica: 50 € - 125 €

Una vez se asignan las becas de cuantía fija a todas las personas que la han solicitado y que cumplen los requisitos, se reparte el importe que ha sobrado del presupuesto total. Esto se hace mediante una fórmula matemática de reparto que pondera, es decir, que mide, la nota media de tu expediente y tu renta per cápita familiar.

Más ayudas para estudiar FP que te interesan: Programa de becas de Escuela FP FEMPA

En la provincia de Alicante puedes encontrar otras becas muy interesantes para estudiar una FP, algunas de las más destacadas son las de la Escuela FP FEMPA, un centro autorizado por la Conselleria de Educación que forma parte de la prestigiosa entidad Alianza para la FP Dual y que ofrece una amplia variedad de ciclos de Formación Profesional.

Para solicitar esta ayuda no es necesario estar matriculado en el centro y, además, la solicitud de becas MEC es compatible con el Programa de Becas de la Escuela de FEMPA. Telefónica, Repsol, Banco Sabadell, Cajamar, Ormazabal o Suministros Industriales Farell son solo algunas de las empresas que apuestan por los estudiantes del Centro con becas de hasta el 50% de su matrícula y que participan de forma activa en la formación de nuestros estudiantes a través de clases magistrales.

El procedimiento es muy sencillo:

Selecciona el ciclo formativo que más te interesa y facilita tus datos de contacto. Desde la Escuela FP FEMPA contactarán contigo para informarte sobre el ciclo que te interesa y concertar una entrevista, presencial o virtual, ¡tú decides!

y facilita tus datos de contacto. Desde la Escuela FP FEMPA contactarán contigo para informarte sobre el ciclo que te interesa y concertar una entrevista, presencial o virtual, Una vez realizada tu entrevista personal, solo tienes que enviar a info@formacionprofesionalalicante.es la siguiente documentación:

– Una carta solicitando tu beca:

En esta carta tendrás que explicar las razones por las que han elegido su ciclo y los motivos por los que quieres formarte en FEMPA.

– Renta de la unidad familiar

Desde la Escuela se valorará tu solicitud teniendo en cuenta, no solo la renta de la unidad familiar, sino la motivación que ha te ha llevado a decidirte por tu futura profesión y las razones por las que quieres formarte en FEMPA.

Para cualquier duda, el teléfono directo del Servicio de Información al Estudiante de la Escuela FP FEMPA es: 965 150 300

Cada curso académico FEMPA concede becas por algo más de 200.000 € con el fin de que ningún estudiante que quiera recibir formación de la máxima calidad, para insertarse con éxito en el mercado laboral, se quede al margen de estas oportunidades por falta de recursos económicos.

Ayuda extra de financiación: Estudia ahora y paga cuando consigas trabajo

Además, desde FEMPA están tan seguros de que con sus Ciclos de FP vas a conseguir trabajo, que ofrecen otra ayuda extra de financiación única: el Programa ISA.

Si lo necesitas, la Escuela de FEMPA te da la posibilidad de empezar a estudiar en septiembre y pagar cuándo empieces a trabajar. Además, esta ayuda es compatible con el Programa de Becas de la Escuela. Consulta todos los detalles a través de este email.

¿Por qué estudiar una FP con FEMPA?

Modalidades a la medida de las necesidades de cada estudiante: FP Presencial – FP Dual – FP Online.

FP Presencial – FP Dual – FP Online. Modernas instalaciones, equipadas con tecnología avanzada para el desarrollo de aptitudes y competencias de los alumnos.

Relación directa con los empresarios

Prácticas en empresas relevantes de su sector

Si estás pensando en realizar un grado medio o superior, una de las mejores escuelas de FP es la de La Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante (FEMPA). El centro prioriza la enseñanza práctica, el aprender haciendo, para ofrecer un método educativo moderno y adaptado a las necesidades de los futuros profesionales de la era digital.

En la Escuela FP FEMPA lograrás, además de una titulación oficial, los conocimientos y habilidades más valoradas por las empresas lo que disparará tus posibilidades de empleo.

Fórmate de la mano de los mejores expertos en cada materia.

Completa tu formación con contenidos diseñados bajo una óptica 100% empresarial.

Aprende con una metodología práctica que te permita diferenciarte

Conviértete en la mejor alternativa para las empresas

