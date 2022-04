Los trabajadores de Babcok amenazan con movilizaciones por la falta de acuerdo en materia salarial

Los trabajadores de la empresa de emergencias y anti incendios Babcock MSC España, con sede en Alicante, amenazan con movilizaciones ante la falta de acuerdo para la actualización de los salarios. En un comunicado conjunto, los sindicatos Asetma, STLA y CC OO señalan que, como ya pasó con el intento, en 2019, de la directiva de imponer una MSCT con bajada del 13-30% del salario, la situación en Babcock se vuelve cada vez más compleja y parece abocada a movilizaciones para lograr una actualización de salarios y derechos sociales.

Según explican, son varios los problemas que hay ahora mismo sin resolver, y no parece que haya el suficiente entendimiento con la directiva para solucionarlos en los próximos meses. Por un lado, y aunque fue la empresa la que denunció el convenio en 2018, los sindicatos aseguran que no ha mostrado durante años proactividad para la negociación del nuevo. Incluso, añaden, se llegó a una denuncia en el SIMA que obligó a elaborar y seguir un calendario de reuniones, aunque a día de hoy las posturas continúan tan alejadas que no se ve fecha de acuerdo.

Las centrales subrayan que esta negativa y retraso en la negociación del nuevo convenio se ha visto agravada por la situación actual de inflación y pérdida de derechos sociales, ya que ni se está negociando el ajuste salarial ante la grave pérdida adquisitiva por los incrementos del IPC, ni se da solución a la problemática de las jornadas de trabajo o la implementación del teletrabajo. Así, desde el inicio del convenio (2015) hasta hoy, la pérdida de poder adquisitivo ronda el 13% y tal y como va la tendencia puede acabar el año en cerca de una

pérdida total del 20%.

Por otro lado, continúan los sindicatos, la incertidumbre por la situación de los trabajadores ante la posible venta de la parte de Babcock España por parte de Babcock y la falta de información sobre la misma crea un clima de desconfianza sobre cualquier actitud tomada por la directiva.

El comité de empresa explica que dada la mala situación de la negociación del convenio, ha solicitado que se negocie la actualización salarial de manera urgente, algo a lo que la empresa se ha negado, cerrando totalmente esa vía de negociación.

Con todo esto, la situación actual de los trabajadores y del comité de empresa está tan al límite que la mayoría de los problemas que han tenido con la interpretación del convenio han terminado en denuncias y en juicios, "Lamentablemente -destacan- esta situación es cada vez más insostenible y las movilizaciones parecen inevitables".