Los costes energéticos y la inestabilidad por la guerra dispara los ERTE en las empresas

El desorbitado encarecimiento de los costes de la energía y la inestabilidad que a todos los niveles está generando la guerra de Ucrania ya ha empezado a pasar factura a las empresas. Uno de los elementos que ofrece pistas en este sentido es el de la presentación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que se ha disparado en el último mes. La dirección territorial de Trabajo en Alicante, sin ir más lejos, ha pasado de tramitar 20 expedientes en febrero a nada menos que 49 en marzo, mientras que la autonómica, que también recoge solicitudes procedentes de la provincia, ha aumentado de 13 a 32. El número de trabajadores afectados también ha dado un salto espectacular, con los servicios y la industria como sectores más afectados.

De acuerdo con la información facilitada desde la Conselleria de Economía Sostenible, en el mes de febrero se presentaron en la dirección territorial de Trabajo de Alicante 20 ERTE que, en su conjunto, afectaron a 416 trabajadores. Pues bien, la diferencia tan solo un mes después es más que significativa, toda vez que el número de expedientes se ha situado en 49, con un total de 656 empleados. El salto también es pronunciado en el caso de la dirección general autonómica, que incluye igualmente expedientes de la provincia de Alicante, aunque no se dispone de los datos disgregados por territorios. En conjunto, en este departamento se ha pasado de los 13 expedientes para 796 trabajadores del mes de febrero a los 32 de marzo, con nada menos que 10.896 empleados implicados.

Sumando estos números, así como los de las direcciones territoriales de Valencia y Castellón, en la Comunidad Valenciana se ha pasado de un total de 69 expedientes en febrero para 2.042 trabajadores a 166 para 13.851. Los sectores más afectados son los servicios, con 82 ERTE en el último mes para 1.482 empleados, y la industria, con 80 para 12.095. Le siguen, a mucha más distancia, los dos expedientes para 264 trabajadores de la construcción, y también los dos para 10 empleados de la agricultura.

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, Salvador Navarro, destaca que alrededor de 4.000 personas afectadas corresponden a la industria cerámica de Castellón, una de las más intensivas en el uso de la energía, aunque no esconde que la situación está siendo delicada para la mayor parte de los sectores. Según sus palabras, "de las 50 propuestas que planteamos a la Generalitat para amortiguar el impacto, 22 de ellas se aceptaron, pero eso no deja de ser un filtro". Para el responsable empresarial, hay que adoptar decisiones efectivas para reducir los costes energéticos, y que a España y Portugal les dejen decidir por su cuenta "es importante. De cualquier forma, la situación de incertidumbre no hace otra cosa que provocar inseguridades y turbulencias en los mercados".

En la provincia de Alicante, el sector textil es uno de los que más se está viendo obligado a plantear expedientes, según el presidente de la patronal valenciana, Pepe Serna, por el fuerte impacto que, sobre todo, en el subsector de los acabados, está teniendo la factura eléctrica. También el comercio anda preocupado, según el presidente de la federación provincial, Carlos Baño, quien advierte que "si no se amplían los préstamos ICO, así como los plazos de devolución, vamos a asistir a cierres".