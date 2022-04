La huelga del transporte, la falta de componentes y la guerra hunden la venta de vehículos

Lo que está ocurriendo con el sector de la automoción no puede tener otro calificativo que el de tormenta perfecta. Si no fue suficiente la pandemia de coronavirus y las consiguientes restricciones a la movilidad, después han llegado la falta de componentes, la guerra de Ucrania e, incluso, una huelga en el transporte. El resultado, como no podía ser de otra forma, ha sido desastroso, hasta el punto que las ventas en la provincia se han desplomado un 46% en el mes de marzo, un 17% si se computa el conjunto del primer trimestre. Todo son factores negativos, también las dudas de los compradores sobre las motorizaciones a elegir, lo que no hace otra cosa que empeorar, todavía más, la crisis por la que atraviesan los concesionarios.

El mes de marzo ha sido terrible para el sector. En pleno estallido de la guerra de Ucrania, y con una huelga del transporte que llegó a paralizar las mercancías en los principales puertos, en la provincia de Alicante tan solo se matricularon 1.911 vehículos, lo que supuso una caída del 46,78% en relación al mismo periodo del año pasado. El desplome se suaviza si se tiene en cuenta todo el trimestre, aunque aún así, el descenso ha sido de un 17,32%, lo que supone 5.657 matriculaciones. Desde la Asociación Española de Automóviles y Camiones (Anfac), su portavoz, Noemi Navas, no tiene dudas a la hora de señalar que “la huelga de los portavehículos y del transporte en general ha afectado severamente a las matriculaciones del último mes, que a excepción del momento más álgido de la pandemia, registran la cifra más baja para un mes de marzo de la serie histórica”. En parecidos términos se expresa Raúl Morales, de la patronal de los concesionarios de automoción (Faconauto), quien suma a la huelga y a la incertidumbre provocada por la guerra “la crisis de los microprocesadores. La falta de oferta es lo que hoy condiciona más al mercado, debido a que los plazos de entrega de vehículos quedan lejos todavía de lo que nos gustaría”. La huelga del transporte paraliza obras y cadenas de producción de la industria Y como muestra, un botón. Nacho Juan, del concesionario alicantino Grupo Marcos, señala que la media para la entrega de los coches, dependiendo de las marcas y los modelos, se sitúa alrededor de los seis meses. “La situación es ahora mismo muy complicada. Los cálculos apuntan que hasta la segunda mitad del año no se van a ir normalizando los plazos. Ruth Candela, del concesionario Movilsa, destaca que la guerra en Ucrania ha empeorado el problema de los componentes, debido a que una parte de ellos procedían de los países en conflicto. “Además -lamenta-, todavía hay coches parados en los puertos, por lo que el problema es importante”. Las dudas de los conductores a la hora de decantarse por un coche de combustión o eléctrico, también está mermando las ventas. Según Candela, “el problema es que todavía no hay infraestructura suficiente para cargar los coches eléctricos, y la gente, lógicamente, se lo piensa”. Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines de la Provincia de Alicante (Atayapa), Guillermo Moreno, destaca que “la mayoría de los concesionarios están sin coches e intentan vender lo que les queda, cosa que es muy complicada, porque los clientes quieren modelos e incluso colores concretos”. Esta caída de las matriculaciones está envejeciendo el parque automovilístico y, por consiguiente, incrementando la actividad de los talleres. Sin embargo, tampoco es oro todo lo que reluce, según Moreno, “los clientes acuden por lo básico, como son las revisiones, Reparaciones costosas no se están haciendo”. Crece la demanda de los coches de ocasión y también sus precios Los retrasos en las entregas de los vehículos nuevos ha incrementado la demanda de los coches de ocasión, así como sus precios. Las ventas en este segmento han crecido durante el primer trimestre en la provincia de Alicante un 8,2%, hasta alcanzar las 20.815, un porcentaje que no ha sido más elevado debido a la escasez de oferta. Según explica el presidente de Atayapa, Guillermo Moreno, «el problema es que, como no se venden coches nuevos, tampoco se liberan vehículos usados», en un fenómeno muy parecido al de la pescadilla que se muerde la cola. Lo que sí están creciendo son los precios, «algo habitual cuando la demanda supera la oferta», concluye.