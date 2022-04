Canarias aplaude el impuesto mínimo para las multinacionales pero exige quedar fuera por el REF

Los grupos del Parlamento de Canarias apoyaron este martes en el pleno de la Cámara que a las grandes multinacionales se les obligue a pagar un impuesto mínimo del 15% para evitar la evasión fiscal, pero defienden que Canarias quede excluida de esta tributación en base al Régimen Económico y Fiscal (REF) de las Islas. "Se da la situación de que hay entidades que facturan 50.000 millones de euros y pagan cero impuestos y, por tanto, es una buena noticia que se busquen mecanismos para contener la ingeniería fiscal y la evasión de impuestos", ha reflexionado hoy el vicepresidente y consejero de Hacienda en el Parlamento canario, Román Rodríguez, pero Canarias tiene un REF y se debe excepcionar al Archipiélago de esa tributación mínima en el impuesto de Sociedades que estudia la UE porque sentaría un "precedente" contra el fuero isleño para atraer inversiones y compensar la lejanía e insularidad de las Islas como región ultraperiférica (RUP).

En cualquier caso, expuso que el reelegido presidente francés Emmanuel Macron ha retrasado a 2024 esta directiva europea para aplicar una tributación mínima a las grandes empresas con una facturación anual de 750 millones de euros, pues se requiere el consenso de todos los países miembros, con lo que Canarias puede batallar ante el Gobierno de España y en Bruselas que se incluya esa excepcionalidad porque, de no hacerse, puede afectar a sociedades de la Zona Especial Canaria (ZEC) y a otros instrumentos del REF.

Frente a las críticas de la oposición , como CC y el PP, en el sentido de que el Gobierno de Canarias no está presionando lo suficiente para que España defienda en Bruselas la excepcionalidad de Canarias, Rodríguez insistió en que su Consejería no ha dejado de "pelear", y lo va a seguir haciendo.

El consejero reconoció que el Gobierno de Pedro Sánchez hasta ahora no ha formulado ninguna excepción de las Islas en la reunión del Ecofin, el pasado 5 de abril, donde los ministros de Finanzas europeos debatieron esta nueva imposición mínima y se frenó por la oposición de Polonia. Y aseveró que el Estado tiene una "falta de entusiasmo" en defender este tema en Bruselas, pero aseguró que tanto él, de NC, como el presidente socialista Ángel Víctor Torres están defendiendo la singularidad de las Islas en la directiva comunitaria que pretende un impuesto mínimo del 15%.

También acusó a los diputados de origen canario, de formaciones nacionales, en las Cortes Generales y en Europa que no echen una mano en este asunto y pidió "unidad" para que entre todos se pueda convencer a España y la UE de que las Islas tienen un REF, no son un paraíso fiscal, y aunque afecte a pocas empresas poner un impuesto mínimo del 15%, en torno a una veintena, sentaría un precedente porque tocaría el fuero canario y no se garantizaría que el gravamen se extendiera en sucesivos años a sociedades que facturan menos.

Para la solicitante de la comparecencia, Rosa Dávila (CC), la preocupación crece entre empresarios, economistas y asesores fiscales porque España sigue sin defender ante Bruselas la singularidad de Canarias en este ámbito que, en el caso de las islas, afectaría a una veintena de empresas, mayoritariamente del sector turístico. Como todos estos sectores, afirmó que lo más importante es la defensa del fuero fiscal canario, y acusó al Gobierno de España de dar un nuevo golpe al REF y al canario de no echarle las "suficientes horas" de trabajo. "Román, usted estaba pescando» cuando ya había un acuerdo en la Comisión Europea al respecto", espetó al vicepresidente, quien contestó que está acostumbrado a "chascarrillos" de ese tipo.

Román Rodríguez expuso que el Ejecutivo canario ha remitido escritos a diferentes organismos europeos, como la unidad RUP o la Representación Permanente de España en la UE, recordando las especificidades fiscales de Canarias. También se ha enviado comunicaciones a los ministerios de Economía y de Hacienda en similares términos “aunque no me consta que haya mucho entusiasmo en el Gobierno de España para defender nuestra posición”.

Así, anunció que se reunirá el próximo miércoles en Bruselas con el director de Fiscalidad y Unión Aduanera de la UE, Benjamín Ángel, a quien trasladará la posición de Canarias.