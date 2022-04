El Sabadell se abona al optimismo: no ve estancamiento económico ni burbuja inmobiliaria

A pesar de todas las incertidumbres que amenazan la evolución de la economía, los responsables del Sabadell no ven en el horizonte próximo ningún obstáculo capaz de detener la senda de mejora que la entidad ha emprendido en el último año y que le ha permitido cerrar el primer trimestre del año con un beneficio de 203 millones de euros, el triple que en el mismo periodo de 2021.

“Este año se ha pasado volando. Ha sido un año plagado de malas noticias macro, pero de buenas noticias para el banco”, ha señalado el consejero delegado, César González-Bueno, al valorar la evolución de la entidad desde que a principios de 2021 tomara las riendas, acompañado del nuevo director financiero, Leopoldo Alvear.

Tanto uno como otro se han encargado de destacar el vuelco que ha dado el Sabadell en este tiempo que, entre otras cosas, ha posibilitado un aumento del margen recurrente del negocio de un 20,9%, gracias a la mejora de los ingresos y a la reducción de un 5,6% en los costes que ha conseguido el plan de eficiencia puesto en marcha, con el que espera alcanzar este año unos ahorros de 110 millones de euros. Eso sí, tras recortar un 22% la plantilla en el último año y medio. Al respecto, el ejecutivo ha descartado nuevos ajustes laborales en un futuro próximo.

Pero, más allá de la situación particular del banco, los responsables del Sabadell tampoco consideran que el deterioro de la situación económica generada por la guerra de Ucrania y la inflación pueda ser alarmante. Así, han insistido en “contextualizar” el impacto del conflicto, y han recordado que, pese a todo, las previsiones indican que la economía española crecerá este año entre 4,5% y 5%, lo que no deja de ser una cifra muy significativa, por lo que no ven probable un aumento considerable de la morosidad.

Vientos de cara y de cola

González-Bueno ha insistido en que la inflación provocará “vientos de cara y de cola” para la entidad. Es decir, que tendrá algunas consecuencias negativas, como un enfriamiento de la demanda, pero también positivas, como las derivadas de las subidas de tipos. “No queremos tipos excesivos, pero tampoco negativos como los que hemos tenido en los últimos años, porque desvirtúa la práctica bancaria de tomar prestado y prestar dinero”, ha señalado el consejero delegado del banco, que ha reconocido que el Sabadell es una de las entidades que antes ha trasladado este aumento del coste del dinero a su oferta.

En la misma línea, el director financiero de la entidad ha señalado que, tal y como evolucionan los precios, las subidas de tipos del BCE llegarán más pronto que tarde, y en concreto ha señalado que los mercados ya descuentan que habrá una a lo largo del verano y otra antes de final de año.

En cuanto a las consecuencias sobre los hipotecados, Alvear no ve grandes riesgos de que esta subida provoque un aumento considerable de los impagos. Por un lado, porque la mayor parte de la cartera son hipotecas con bastante antigüedad –de antes del estallido de la burbuja- que ya están en una fase de amortización avanzada, y, por otra, porque en los créditos concedidos en los últimos años se ha sido mucho más estricto con los criterios de riesgo. De esta forma, el consejero delegado del Sabadell se ha mostrado rotundo al descartar una posible burbuja inmobiliaria, pese a las advertencias de hace unos días del Banco de España sobre la necesidad de una mayor vigilancia sobre el sector. “Burbuja no hay, los precios tampoco se están disparando y el nivel de endeudamiento nada tiene que ver con el que existía antes”, ha señalado el ejecutivo.

González-Bueno también ha valorado positivamente las medidas que están adoptando los distintos gobiernos para hacer frente a la inflación, de la misma forma que lo hicieron frente a la crisis derivada del covid, aunque no ha querido valorar ninguna en concreto. Sobre los ICO, el banco señala que sólo un 8% de la cartera está clasificada como de dudoso cobro, y que, de esta cifra, más de un 80% está en esta situación de forma subjetiva, es decir, sin que se hayan producido ya tres impagos.

Negocio en Alicante

Por otra parte, la entidad también ha informado de la evolución de su negocio en la provincia de Alicante durante el primer trimestre del año, donde vuelve a destacar el ritmo de concesión de nueva hipotecas. El banco aprobó 945 operaciones en la primera parte del año, por un importe de 99,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 19%. Además, en su conjunto la nueva financiación otorgada a empresas y particulares en la zona ascendió a 1.140 millones de euros, un 12% más.

También crece el negocio asegurador, muy ligado al aumento en la contratación de hipotecas. La entidad cerró el trimestre con 178.963 clientes, que abonaron unas primas de 200,2 millones de euros, un 23,2% más que en el mismo periodo del año pasado.

Por su lado, la captación de nuevos clientes también fue en aumento, con 7.218 nuevos particulares y 1.353 empresas que abrieron cuenta en la entidad. El volumen de negocio –la suma de los depósitos de clientes y los cré