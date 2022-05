Los principales mercados empiezan a reducir sus compras de baldosas en España

La evolución de las exportaciones de pavimentos y revestimientos cerámicos españoles comienza a mostrar los efectos negativos derivados de la crisis derivada del alza de los precios de la energía, tal y como ya anunció la pasada semana desde estas mismas páginas. Por lo menos en lo que se refiere al volumen.

Y es que mientras las cifras de facturación siguen siendo positivas, las ventas internacionales en volumen empiezan a reflejar una caída en la demanda que, además, es importante a nivel porcentual. Mientras la facturación crece en los dos primeros meses del año un 30 %, en lo que se refiere al volumen registra, únicamente, un crecimiento del 1,4 % comparado con el mismo periodo en 2021. Además, si se atiende de manera exclusiva al dato del mes de febrero, en valor la exportación crece un 19,7 % mientras que en volumen decrece un -7,7% respecto a febrero de 2021. "Estos datos confirman que el aumento en valor de las exportaciones sectoriales, se debe al aumento en los precios que las empresas han tenido que repercutir por la subida de costes, pero las ventas, en volumen, están empezando a descender", se explica desde la patronal azulejera Ascer.

En este sentido, desde Ascer se insiste en que, a pesar de haber incrementado los precios de sus productos, “las empresas están absorbiendo gran parte del incremento de los costes no solo de energía si no también del resto de materias primas, en detrimento de sus cuentas de resultados y rentabilidad para tratar de mantener su competitividad internacional. Sin embargo, los mercados empiezan a no absorber las subidas de precios y a retrasar la compra de productos”.

Por países y zonas, y considerando únicamente el mes de febrero, la Unión Europea, Este de Europa, Oriente Próximo y Estados Unidos suben en valor pero bajan en volumen. El Magreb, por su parte, baja en ambas magnitudes.

El descenso del negocio internacional de los recubrimientos cerámicos es especialmente significativo si se analiza por países. Así, los dos primeros destinos de Tile of Spain, crecen en facturación, pero reducen de manera más que significativa sus compras en cuanto a valor: Francia cae un 6 % y Estados Unidos reduce sus compras un 19 %. Analizando únicamente el top ten de los destinos internacionales de la cerámica española, también caen, en cuanto a volumen: Arabia Saudí (27 %), Marruecos (39 %), Israel (15 %) y Bélgica (13 %). Por el contrario, se mantiene estable únicamente Italia, mientras que crecen tanto en facturación como en volumen Reino Unido, Alemania y Portugal.

Impacto

Desde Ascer se afirma que, además del impacto del precio de la energía en el coste del producto, "también están teniendo un impacto negativo en la demanda, factores como el inicio de la escalada de la tensión entre Rusia y Ucrania en ese periodo, así como los problemas en las cargas y el aumento del precio de los fletes marítimos, que pueden desviar la demanda de los clientes a proveedores más cercanos" En este sentido, se puntualiza que la previsión "es que los próximos meses esta tendencia se acentúe poniendo en grave riesgo a la industria española fabricante de baldosas cerámicas".

Precisamente el aumento de los costes energéticos está marcando la negociación del convenio colectivo para los próximos tres años en el sector del azulejo. La patronal Ascer ha hecho entrega a los sindicatos de su propuesta de convenio, a falta de concretar la oferta salarial "que pueda llegar a hacerse y que, en todo caso, deberá ser acorde con el contexto geopolítico actua".