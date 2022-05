La CEV se alinea con Carlos Baño en la recta final de las elecciones en la Cámara de Comercio

De tratar de tener un papel de mediadora a tomar parte directamente en las elecciones en la Cámara de Comercio de Alicante. Ese es el giro que acaba de dar la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), alineándose ya sin fisuras con la candidatura de Carlos Baño, frente a la de Juan Riera. Un viraje previsible el de la patronal, pero no por ello menos importante, que llega precisamente cuando ya definitivamente se da por descartado el pacto entre ambos aspirantes, y mucho más una tercera vía de consenso. La relación con Riera podía ser más o menos cordial, pero en absoluto estrecha, y, a la sazón, Carlos Baño -vicepresidente de la Cámara en este mandato que ahora acaba- está en la CEV ya no sólo como presidente de la federación del comercio Facpyme, sino también por la cuota que paga a través de Tescoma, su empresa, e incluso tiene una plaza en la junta directiva de la confederación. Riera directamente no está asociado a la organización. Poco menos que a la CEV no le quedaba otra.

De hecho, en enero de este mismo año, sólo dos meses después de que tanto uno como otro candidato optaran por hacer públicas sus aspiraciones justo el día en que se celebraba la jornada más importante para la Cámara de Comercio -la Noche de la Economía Alicantina-, cuando aún no se había convocado formalmente el proceso, el propio presidente de la CEV, Salvador Navarro, evitaba pronunciarse a favor de ninguno de los dos en una entrevista a este periódico. Hasta había cierto tono de reprimenda hacia los dos por el modo en el que se habían conducido las cosas. «Tanto a un candidato como al otro se les trasladó, y esto lo hice por lo menos con uno personalmente, que se viera que lo importante es la institución, que no sea siempre Alicante el foco de la discordia. Y esto vale para la Cámara, para la CEV o para cualquier otra institución», alegaba Navarro. «Vamos a seguir trabajando para que primero sea la institución, y que no sea siempre Alicante la nota discordante dentro la Comunidad Valenciana. Es lícito que haya votaciones, pero creemos que la institución debe estar por encima de las personas, y vamos a seguir trabajando para evitar conflictos», añadía. Una vez fracasado el intento, la confederación cambia de vía. Eso sí, el apoyo explícito de la CEV a Carlos Baño llega precisamente cuando el proceso entra en su recta final para elegir a los vocales para el pleno de la institución cameral: el domingo se cerró el plazo para el voto telemático -el que, en teoría, suele dejar más papeletas para el recuento-, y este mismo jueves llegará el turno de las urnas presenciales. En total, se elegirán a 37 representantes, uno por cada grupo en función de la actividad en la que se encuadran las empresas, junto a tres más que han resultado ya designados bien porque eran candidaturas únicas, bien porque se retiraron el resto de aspirantes. Serán ellos, junto a los doce vocales de las empresas de mayor aportación voluntaria a la Cámara, así como los ocho propuestos por la junta directiva de la CEV -lo que suma en conjunto 60 plazas en el pleno- los que decidan si finalmente repite Riera o, como ya se empieza a dar por hecho en determinados círculos empresariales, se impone con holgura Baño. No en vano, la patronal no sólo cuenta con ocho plazas, un nada desdeñable 13% de las vocalías, sino que su propuesta, que se eleva a la Conselleria de Economía Sostenible, incluye, junto a los representantes de Mercadona -Luis Consuegra-, Iberdrola -María José García- o GrupoIdex -Miguel Quintanilla- a los de los principales sectores productivos, con las implicaciones que eso tiene, como el metal -Luis Rodríguez-, el calzado -Marián Cano-, el turismo -Nuria Montes- o el Comercio -Belén Puig-, junto comercio -Belén Puig-, además del presidente del Cercle Empresarial de la Marina Alta, Benito Mestre.