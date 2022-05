Habitualmente te contamos que en Mercadona renuevan continuamente su stock de productos. Llegan novedades, otros productos desaparecen, para disgusto de muchos, y así de forma continua. En la mayoría de las ocasiones los consumidores no saben si es que el producto ha sido descatalogado o, simplemente, que ya no se vende en su zona, ya que los supermercados valencianos también segmentan los artículos. Es decir, puede que encuentres un producto en un Mercadona de Castellón pero no en uno de Cádiz.