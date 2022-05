El PP defiende el sector vitivinícola para impulsar zonas despobladas en la provincia

La portavoz de Agricultura en el Congreso de Diputados por el Partido Popular, Milagros Marcos, acompañada de los diputados nacionales César Sánchez, Macarena Montesinos, Agustín Almodovar, y el coordinador comarcal Arturo Poquet, han visitado este jueves el municipio de Xaló para reunirse con representantes del sector vinícola y conocer de primera mano las necesidades del sector en la provincia de Alicante. Tras el encuentro, Milagros Marcos ha señalado que “el partido popular apoya al sector vinícola de la zona. Un sector que genera actividad económica y que puede impulsar tanto el turismo como los vinos de calidad de la provincia.”

Seguidamente se ha referido a las últimas acciones del Gobierno, señalando que desde el Partido Popular “no entendemos por qué el PSOE, en lugar de hacer una planificación energética razonable, está permitiendo que sea sustituya la producción de viñas por paneles solares. No comprendemos por qué no siguen el ejemplo de otros países y prefieren atacar doblemente al sector del vino. Por un lado en Europa, al tratar que el Parlamento Europeo catalogue el vino como una droga, algo que consiguió frenar el Partido Popular. Y por otro, hace una semana, tratando que el vino sea eliminado de la oferta de restauración y hoteles en nuestro país”.

Ha reprochado la falta de coherencia del Gobierno, ya que “mientras un ministerio ataca al vino intentando que se excluya de la oferta turística y gastronómica nacional, en otro ministerio se hace una promoción para impulsar su consumo”, ha señalado Milagros Marcos, “el gobierno de la nación no sabe para quién vendimia.”

La portavoz de Agricultura ha señalado la posición del Partido popular, afirmando que apuesta “por el sector vitivinícola. Un sector que genera actividad económica a nivel nacional y concretamente en la provincia de Alicante, además de arraigar población a zonas despobladas y contribuir a la lucha contra el cambio climático al capturar emisiones de CO2”.

Por otro lado, Milagros ha continuado remarcando su defensa por el agua en esta provincia y el apoyo del Partido Popular por una disponibilidad equilibrada de este recurso en todo el territorio. “El agua es un bien escaso que requiere de trabajo, consenso y diálogo, no de división entre los españoles. Necesitamos un pacto nacional por el agua, como propone el Partido Popular.”

La diputada nacional por Palencia ha indicado que en este momento existen fondos europeos disponibles para invertir en infraestructuras hidráulicas de almacenamiento de agua. Por ello apunta que “no se entiende que no se estén realizando ni siquiera las obras previstas en los planes hidrológicos anteriores. Si no se acumula el agua, no se puede aprovechar cuando se necesita. Si no se buscan acuerdos entre territorios con disponibilidad y los que tienen escasez, el agua se desperdicia y se deja de aprovechar”.

Ha concluido señalando que “es una obligación imperiosa del Gobierno buscar esos acuerdos y no generar divisiones en torno a un bien imprescindible para todo el mundo rural, especialmente en provincias como la de Alicante”.