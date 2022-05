La subida de la luz provoca casi 600.000 cambios de compañía en la Comunidad Valenciana

La progresiva escalada del precio de la electricidad disparó el año pasado los cambios de compañía entre los consumidores, en busca de tarifas más asequibles con las que aliviar los ajustados presupuestos familiares. En concreto, según los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a lo largo de 2021 hasta 596.043 residentes de la Comunidad Valenciana traspasaron su contrato a un nuevo operador, lo que supone un 27% más que en el ejercicio anterior, en el que esta cifra ya había registrado un avance considerable.

Un aumento que fue especialmente significativo en el caso de los consumidores que se cambiaron del mercado regulado al libre, que se duplicaron de un año para otro, al pasar de los 72.319 de 2020 a los 152.901 que se contabilizaron en el último ejercicio, de acuerdo con los datos del supervisor. Detrás de esta cifra de récord está el encarecimiento que sufrió la tarifa regulada por el Gobierno -el denominado precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC)-, que se incrementó una media del 35% en el conjunto del año, llegando a superar el 72% en el mes de diciembre, debido a la subida en el precio del gas natural.

Una tarifa que más tarde se disparó aún más, a raíz de la guerra de Ucrania, cuyos efectos todavía no recogen los datos de la CNMC.

Con todo, cabe señalar que la mayor parte de los cambios de compañía se produjeron entre aquellos consumidores que ya tenían un contrato en el mercado libre y que, probablemente, debían renovarlo. En este caso, el número de traspasos de operador alcanzó los 381.443, un 21,4% más que en el ejercicio anterior.

Por el contrario, descendió el número de usuarios que decidió regresar al mercado regulado, que sumaron 61.227 frente a los 82.196 del ejercicio anterior. Muchos de estos cambios de vuelta a la tarifa que marca el Gobierno están vinculados con hogares que deciden a acogerse al denominado bono social, que sólo se puede obtener desde el mercado regulado.

Cuidado con la letra pequeña

Las principales asociaciones de consumidores vinculan este incremento de los cambios de compañía con la fuerte subida que experimentó la tarifa regulada durante el pasado ejercicio, lo que hizo que los precios del mercado libre resultaran más atractivos. Sin embargo, lo que ya no tienen tan claro estas organizaciones es si esta ventaja se mantendrá en los próximos meses, una vez que surta efecto el acuerdo de España y Portugal para poner un tope al precio del gas, lo que se prevé que abarate la factura del PVPC alrededor de un 40%. "Si me lo hubieran preguntado hace un mes, no tendría ninguna duda, pero ahora la situación ha cambiado y es difícil saber qué resultará mejor para los consumidores", apunta el presidente de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu), Fernando Móner.

Desde esta organización aconsejan utilizar el comparador que tiene en su web la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para determinar qué tarifa de las existentes en el mercado resulta más conveniente para cada consumidor y, sobre todo, recuerda la importancia de leer la letra pequeña. En especial, si finalmente se opta por alguna oferta del mercado libre, Móner recalca la necesidad de conocer si existe permanencia y de cuánto tiempo será, antes de tomar ninguna decisión. "Si no hay permanencia puedo irme un par de meses y ver cómo evoluciona la situación y luego volver a cambiar", apunta el presidente de Avacu.

En la misma línea, el secretario general de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana (UCCV), Vicente Inglada, apuesta directamente por continuar en el mercado regulado, convencido de que las medidas del Gobierno permitirán estabilizar los precios y de que las compañías tratarán de compensar en las tarifas del mercado libre el recorte de márgenes que sufrirán por estas medidas.

Además, al igual que el anterior, Inglada insiste en la necesidad de revisar bien los contratos, incluso en el caso de que la compañía asegure que no existe permanencia. "Nos estamos encontrando con que algunas de estas tarifas no tienen un plazo mínimo, pero llevan asociada la contratación de un seguro, que sigues pagando aunque te vayas", señala el responsable de la UCCV.