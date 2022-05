La provincia pierde 3.900 explotaciones y 27.300 hectáreas agrícolas en una década

Podría pensarse lo contrario, sobre todo a raíz del protagonismo que adquirió esta actividad en plena pandemia, cuando fue una de las que más tiraron de la deprimida economía de la provincia de Alicante. Sin embargo, la realidad es tozuda, y los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) dejan bien a las claras que la agricultura se encuentra en serio proceso de regresión en este territorio. Y es que, en solo una década, se han perdido nada menos que 3.934 explotaciones, así como 27.343 hectáreas de cultivos, cifras que representan unos descensos del 18% y el 17% respectivamente. Productos como los frutales, los viñedos, los olivos, las hortalizas y los cítricos son los más afectados por un retroceso que, según las organizaciones agrarias, encuentra su explicación en la falta de rentabilidad y de relevo generacional, así como en los recortes y el encarecimiento de una materia prima tan elemental para el sector como es el agua para el riego.

El último censo agrario, correspondiente al año 2020, ofrece un panorama más que preocupante para esta actividad en la provincia de Alicante. Y es que en comparación con el anterior, correspondiente a 2009, la involución ha sido más que considerable. Los datos publicados revelan la existencia de 21.944 explotaciones agrarias frente a las 25.878 que había con anterioridad, así como132.592 hectáreas dedicadas a cultivos, una cifra que contrasta con las 159.935 que se contabilizaban apenas diez años antes.

El retroceso ha sido generalizado en la práctica totalidad de los productos, más allá de algún incremento puntual que entraría en el terreno de lo anecdótico. Pero todos los cultivos de mayor peso en la provincia experimentan notables descensos en lo que respecta a superficie ocupada. Así, los frutales pasan de 37.248 hectáreas en 2009 a 25.152; los viñedos, de 21.625 a 11.291; el olivar, de 28.971 a 22.508; las hortalizas, de 10.154 a 6.290; y los cítricos, de 33.111 a 30.427. También se registran caídas en los cereales en grano, que pasan de 9.234 a 8.511 hectáreas; en las flores y plantas ornamentales, de 556 a 175; y en los viveros, de 786 a 516.

Para encontrar productos que han experimentado ligeros incrementos de superficie hay que buscar en las raíces y tubérculos, que suben de 573 a 1.391 hectáreas; en los cultivos industriales, de 903 a 1.047; y en las legumbres, de 462 a 491.

A la hora de concretar las razones de este retroceso, las organizaciones agrarias hacen referencia a diversos factores que están teniendo un fuerte impacto sobre la actividad. El primero de ellos, como no podía ser de otra forma, es el mal endémico de la falta de rentabilidad. Así lo señala el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, quien destaca que "venimos denunciando desde hace mucho tiempo que los agricultores están cobrando, incluso, por debajo de lo que les cuesta producir, un problema que se ha agudizado ahora a raíz del incremento de materias como los fertilizantes, los tratamientos o la energía".

El otro factor, de plena actualidad en estos momentos, son los recortes en el trasvase Tajo-Segura y el encarecimiento de un recurso totalmente básico como es el agua para el riego. "La regresión que han experimentado las hortalizas son la prueba más evidente de la repercusión que está teniendo este problema, y justifican nuestras exigencias. Los datos del último censo agrario son demoledores, y vienen a darnos la razón en todo lo que estamos denunciando", enfatiza Andreu.

En parecidos términos se expresa el secretario general de La Unió, Carles Peris, quien se queja de que las Administraciones "no hayan sido capaces de aportar una solución a los recursos hídricos para regadío en la provincia. A la incertidumbre por las posibles reducciones de caudales se le une que las inversiones en desaladoras han tenido muy poco éxito, porque no aportan agua a precios razonables. Nos encontramos con una estrategia que, además de no ser la idónea, está politizada".

Peris, con todo, también hace referencia a otro elemento que está suponiendo un lastre para la agricultura, como es la falta de relevo generacional en el sector. "La escasa rentabilidad -destaca- propicia que, cuando se jubilan los agricultores, no haya gente joven que los sustituya", un problema que se agrava, sobre todo, en las explotaciones de reducido tamaño, que son las que caracterizan a la provincia, y en cultivos como los del olivar y los viñedos. "Parece que todos los factores vayan en contra de nuestro modelo agrario, configurado por medianas y pequeñas explotaciones", lamenta el responsable de La Unió.

Y es que este modelo, lejos de diluirse, parece incluso intensificarse. De acuerdo con los datos publicados por el INE, en estos momentos se contabilizan 6.317 explotaciones de un tamaño inferior a una hectárea, frente a las 5.188 que existían en 2009. De forma paralela, además, las de mayores dimensiones, es decir, las que tienen más de 100 hectáreas, han disminuido, toda vez que en el último censo agrario se contabilizan 137, cuando diez años antes había 182.

Se trata, por tanto, de un modelo inverso al de otros territorios nacionales, incluida la vecina provincia de Valencia, donde, según señala Carles Peris, "grandes empresas y fondos de inversión están colonizando los campos para impulsar grandes explotaciones". La complicada orografía alicantina estaría frenando, hasta el momento, este tipo de operaciones.