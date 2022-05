Las bajas laborales por covid han costado al menos 197 millones en la provincia

El alud de bajas laborales sin precedentes provocadas por el covid ha puesto a prueba durante los últimos dos años la capacidad de resiliencia de muchas empresas, que se las han tenido que ingeniar para mantener su producción con unas plantillas mermadas por la enfermedad. También ha supuesto todo un desafío para la sanidad pública y para la Seguridad Social que, sobre todo a raíz de la aparición de ómicron, se han visto desbordados en muchos momentos ante la acumulación de casos. Y tampoco ha sido fácil para los propios trabajadores que, además de los problemas de salud, han visto mermados sus ingresos en muchos casos y han tenido que soportar aislamientos difíciles de conciliar con la vida familiar.

Resulta complicado saber a ciencia cierta cuál ha sido la factura de toda esta situación, pero desde el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos han querido intentarlo y han concluido que, como mínimo, cada una de estas bajas ha tenido un coste de 794 euros, compartido entre empresa, Seguridad Social y trabajador, lo que supondría un montante total de 197 millones de euros, si se suman todos los casos registrados en Alicante.

Y es que, de acuerdo con los últimos datos del Gobierno, desde que estalló la pandemia se han tramitado en la provincia más de 249.000 bajas por covid, que el Ejecutivo decidió equiparar con los accidentes laborales para que la merma de salario de los afectados y los costes para las compañías fueran menores. Así, sólo el primer año se registraron 70.269 procesos, una cifra que se fue incrementando posteriormente, a medida que las distintas variantes se hacían más contagiosas, aunque menos peligrosas.

De esta forma, en 2021 se alcanzaron las 97.757 bajas y en los dos primeros meses de este año, en pleno apogeo de la variante ómicron, se sumaron otras 81.306 bajas más. Eso sí, lo previsible es que a medida que se conozcan los datos de marzo y los meses posteriores las cifras caigan en picado, tras la decisión de las autoridades de suprimir los aislamientos por contacto estrecho y limitar las bajas únicamente a aquellos infectados que presenten síntomas de cierta gravedad.

En cualquier caso, para dar una idea del alcance de la epidemia basta señalar que las 249.332 bajas tramitadas equivalen a algo más de un tercio de todos los afiliados que registra la Seguridad Social en la provincia, que en diciembre rondaban los 680.000, aunque no se pueda establecer una correlación directa ya que un solo trabajadores puede haber estado enfermo dos veces.

El cálculo

Para determinar el coste medio por baja, lo que han hecho los gestores administrativos es sumar los gastos mínimos en los que ha incurrido cada una de las partes implicadas. Una cuarta parte del importe correspondería a las empresas, por el pago del primer día en que el trabajador comunica la baja -que no lo asume el estado- y las cotizaciones a la Seguridad Social que sigue abonando el empleador. Otro porcentaje similar es la pérdida de ingresos que sufre el trabajador durante el tiempo de baja, ya que la legislación sólo le garantiza el 75% de la base reguladora (en las bajas por enfermedad común es el 60%, pero el Gobierno lo cambió en los casos de covid para evitar una mayor pérdida de poder adquisitivo de los afectados). Mientras que el grueso son las prestaciones que paga la Administración.

El estudio de los gestores administrativos cifra en 4.800 millones el coste mínimo de las bajas por covid en toda España sólo durante los años 2020 y 2021 -no incorpora los datos de los dos primeros meses de este año que sí se han tenido en cuenta para calcular la cifra en Alicante-, pero apuntan que la factura real puede ser muy superior, si se suman también el coste de la contratación de sustitutos o las mejoras que incluyen algunos convenios.

El presidente de la patronal CEV en Alicante, Joaquín Pérez, reconoce que todas estas bajas han afectado a la marcha normal de muchas empresas, pero recalca que han sido necesarias para combatir la pandemia. Además, destaca las medidas adoptadas para facilitar su tramitación, como las altas automáticas a los siete días de cuarentena, y considera un "acierto" que se mejorara la retribución que reciben los trabajadores para evitar un mayor impacto en su poder adquisitivo.

Enfermedad profesional

Una decisión que también valoran desde los sindicatos que, sin embargo, consideran que quedan medidas por tomar para mitigar los efectos más duraderos de la infección. En concreto, como recuerda la secretaria general de UGT en l'Alacantí y la Marina, Yaissel Sánchez, reclaman que "la covid persistente tenga consideración de enfermedad profesional, para proteger a los trabajadores que se ven afectados por este síndrome". De momento ya lo ha hecho así el Comité Consultivo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la UE, pero ahora son los estados los que deben trasladarlo a su legislación.

Por otra parte y ante las situaciones que se están dando en algunas empresas, donde, a pesar de que ya no se dan bajas, no quieren que los empleados infectados acudan a trabajar, aunque no tengan síntomas, el secretario general de CC OO en l'Alacantí-les Marines, Paco García, recuerda que, al ser decisión de la empresa, estos días no deben descontarse de vacaciones ni de otros permisos del trabajadores. Además, señala que el sindicato también está intentando introducir en la negociación de los convenios una ampliación de las coberturas para que los trabajadores cobre el 100% del salario en las bajas.