El I Encuentro Provincial de Empresa Familiar organizado por Aefa con motivo de su asamblea anual se ha convertido este jueves en un rapapolvo en toda regla contra la lentitud de las administraciones públicas y el exceso de burocracia, especialmente preocupante en un momento como el actual, donde la incertidumbre amenaza la recuperación y todas las esperanzas están depositadas en la llegada de los fondos europeos. Los presidentes de hasta cuatro organizaciones empresariales distintas -la de Aefa, Maite Antón; el de CEV Alicante, Joaquín Pérez; el de Ineca, Nacho Amirola; y el de la Cámara de Alicante, Juan Riera- han denunciado durante el acto las trabas con las que se encuentran cada vez que tienen que realizar algún trámite, lo que mantiene paralizados durante años numerosos proyectos y amenaza incluso su ejecución, según han alertado.

Y todo ello ante la directora general de Modelo Económico de la Generalitat, María Dolores Furió, que no ha podido si no mostrar su comprensión ante las quejas de los empresarios -que han aclarado que sus críticas no se dirigían específicamente contra el Ejecutivo valenciano- y prometer que trabajará para aligerar esta carga.

Durante su discurso inicial, la propia Maite Antón ya había dado a las administraciones un primer tirón de orejas, dejando clara la preocupación que existe de que el dinero de los fondos Next Generation se demore más de lo previsto. "Es ahora, y no mañana, de forma rápida y ágil, cuando necesitamos que los fondos europeos lleguen a nuestras empresas para tener la oportunidad de consolidar la recuperación económica en 2022", ha señalado la presidenta de Aefa, al tiempo que también apremiaba a extender con la misma rapidez a todas las empresas familiares la bonificación total del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Sin embargo, ha sido en la mesa redonda posterior, en la que se debatía sobre los retos empresariales ante el actual escenario económico de extrema complejidad e incertidumbre, cuando ha acabado por saltar la chispa. Tras repasar otros problemas, como las dificultades para encontrar mano de obra cualificada o los problemas de sucesión que se dan en las empresas familiares, ha sido el presidente de la patronal CEV Alicante, Joaquín Pérez, quien ha abierto la espita. "Como empresario y como presidente de la CEV le pido a las administraciones agilidad. No puede ser que haya proyectos que tarden seis años en tramitarse. El Elche hay un proyecto de inversión de 300.000 metros cuadrados de una empresa y, por cuestiones burocráticas, han pasado seis años y aún no se ha hecho", ha denunciado Pérez, en referencia a los planes de expansión de Tempe, aunque sin citarlo explícitamente. "Hay muchos proyectos parados", ha insistido el empresario.

Una queja a la que inmediatamente se ha sumado también Maite Antón: "Necesitamos que las administraciones locales, provinciales, autonómicas y nacionales eviten las normas cruzadas entre departamentos que imposibilitan o eternizan los permisos necesarios", ha insistido la presidenta de Aefa, que ha recordado que cuando las empresas se encuentran con estas trabas "se van al pueblo de al lado o a la comunidad de al lado, o desisten".

"La sensación es que la longitud de onda de las administraciones y de los empresarios no es la misma", ha apuntado, también, el presidente de Ineca, Nacho Amirola, que ha advertido del riesgo de deslocalización de empresas. "Muchas veces, si se quedan, es porque el empresario dice 'soy de aquí'", ha añadido.

Aunque no participaba en la mesa redonda, también el presidente de la Cámara de Alicante, Juan Riera, ha pedido la palabra para insistir en la misma cuestión. "En los últimos años la cifra de funcionarios se ha disparado, pero no han descendido los plazos para la obtención de licencias. Hay que hacer todo lo posible para acortarlos", ha asegurado Riera.

El ejemplo de las renovables

Ante las críticas de los empresarios, la directora general de Modelo Económico de la Generalitat ha mostrado su comprensión y ha destacado los esfuerzos del Consell por mejorar la situación. Así, ha recordado que en el decreto para combatir los efectos de la inflación y la guerra de Ucrania, la Generalitat ha agilizado los trámites para la puesta en marcha de proyectos de energías renovables y ha apuntado que una de las posibles vías de trabajo sería extender esta iniciativa a otros sectores y proyectos.

En cuanto al resto de temas, abordados en el debate, el presidente del Instituto de Empresa Familiar, Andrés Sendagorta, ha señalado que, si bien el entorno actual es muy complejo, también está lleno de "oportunidades". Así, por ejemplo, ha asegurado que la pandemia ha puesto en valor la empresa y la familia como "dos pilares de nuestro modelo de sociedad" y ha demostrado "que era una debilidad brutal mantener unas cadenas de suministro tan alejadas", tanto en lo geográfico, como en los valores de muchas de las empresas de otro extremo del mundo que son responsables de esos suministros.

También ha reclamado más apoyo de las administraciones a las empresas familiares como la mejora receta para evitar la deslocalización de compañías desde las comunidades periféricas hacia Madrid, por su arraigo en el territorio.

Y, entre los problemas que amenazan a este tipo de empresas, también ha apuntado la falta de vocaciones empresariales de cara a la sucesión y la gobernanza que, ha recordado, son los responsables del 90% de las firmas que desaparecen o acaban vendidas a fondos.

También ha destacado los problemas para retener el talento. Sobre esta cuestión ha insistido también el presidente de CEV Alicante y vicepresidente del Grupo Soledad, que ha señalado que en su sector -el de los neumáticos y la reparación de vehículos-, incluso ha habido empresas que se han unido para ir a buscar trabajadores a Sudamérica al no encontrar mecánicos en España.