Los suministros tardarán en desatascarse pese al fin del confinamiento chino

Por fin, en medio de un auténtico vendaval de malas noticias en el contexto económico, se abre una puerta a la esperanza. Pero nada más que eso, porque el levantamiento este miércoles del rígido confinamiento impuesto en Shanghái como consecuencia del covid, va a tardar en tener consecuencias positivas sobre las atascadas cadenas de suministros. Así al menos lo opinan los diferentes sectores industriales de la provincia de Alicante, que si bien respiran aliviados por el final de las restricciones, advierten de que los problemas de suministros y de costes en los transportes y las materias primas van a mantenerse, como mínimo, durante dos meses.

El confinamiento en la que es la capital financiera y ciudad más poblada de China se inició a finales de marzo y ha mantenido a sus cerca de 26 millones de habitantes encerrados en casa. La estricta política del gigante asiático de tolerancia cero contra el covid, más allá del amplio descontento provocado entre la población, ha tenido repercusiones directas sobre la economía internacional. Y es que la actividad productiva, pese a no detenerse, ha estado funcionando a medio gas, provocando en el país la mayor contracción en dos años y medio. En esta urbe, además, está ubicado el mayor puerto de carga del mundo, que no ha podido evitar el colapso.

No es de extrañar, por tanto, que la noticia del fin del confinamiento haya sido recibida con alivio por parte de los sectores industriales que, a lo largo de estas semanas, habían visto cómo se agudizaban los problemas de suministro tanto de materias primas como de componentes y productos semiacabados, al tiempo que se producía un nuevo encarecimiento tanto de las mercancías como del propio transporte.

En este contexto, la presidenta de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal), Marián Cano, confía en que este desconfinamiento favorezca las exportaciones del sector a China, teniendo en cuenta de que el país se encuentra entre los diez principales destinos de las empresas alicantinas. "La experiencia -destaca- nos ha demostrado que los confinamientos reducen el consumo de de bienes de moda, por lo que siempre es una buena noticia para el calzado que los habitantes de Shanghái puedan recuperar la vida social". Otra cosa es el problema con los suministros, toda vez que, añade, "los efectos no serán inmediatos. Esperamos, eso sí, que poco a poco empiecen a estabilizarse hasta recuperar su ritmo normal".

De este mismo sector es Rafael Bernabeu, director general de la empresa ilicitana J'Hayber, quien señala que, "afortunadamente, Shanghái no es una zona de producción de calzado, por lo que no hemos registrado excesivos problemas". Con todo, reconoce que siguen preocupados por lo que pueda pasar en el futuro en las áreas en las que sí hay fábricas dedicadas a los zapatos.

El textil es otra de las industrias que se ha visto afectada por los problemas de abastecimiento tanto de materias primas como de productos semielaborados, como así se encarga de destacarlo el presidente de la patronal autonómica, Pepe Serna. Desde la empresa contestana Comersan, su gerente, Jorge Sanjuan, señala que no son importadores directos, aunque algunos de sus proveedores sí se han visto afectados. Lo que han sufrido de forma directa es el incremento de los costes. "Todo está más caro, desde las materias primas al transporte, que se ha multiplicado por tres. Es un tema que venimos arrastrando desde el principio de la pandemia y que no se resuelve, entre otras cosas, porque China no acaba de funcionar", lamenta.

Por su parte, el presidente de la Federación de Empresas del Metal de la Provincia de Alicante (Fempa), Luis Rodríguez, reconoce que las empresas de este sector ya habían empezado a padecer en las dos últimas semanas el impacto de la ruptura de los aprovisionamientos, por lo que el levantamiento del confinamiento "es, sin duda, una buena noticia. Confiamos en que empiece a fluir todo lo que está retenido en el puerto, aunque también somos conscientes de que eso va a ser poco a poco. Harán falta, al menos, un par de meses para que veamos resultados", apunta. Más tardará, en su opinión, que se registren bajadas de precios. Según sus palabras, "igual, a medio plazo, se abaratan los fletes, pero no es inminente, teniendo en cuenta el actual contexto de incertidumbre e inflación".

Por parte de los jugueteros, la presidenta de la patronal nacional, Marta Salmón, destaca las dificultades a las que están teniendo que hacer frente las compañías. "El planteamiento de covid cero en China -enfatiza- ha dado lugar a cierres temporales de fábricas y puertos, por lo que seguimos con problemas de suministros". En cualquier caso, espera que el fin de las restricciones mejore la situación. "Soy una persona optimista y confío en la capacidad de nuestras empresas para adaptarse a las condiciones actuales", concluye.