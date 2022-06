AIMPLAS crea un sello que garantiza la seguridad y funcionalidad del envase alimentario reutilizable

Los envases plásticos están sometidos a una creciente regulación enfocada a impulsar una economía circular de los mismos. Entre otros aspectos, las diferentes normativas europeas, nacionales y regionales impulsan la reutilización de estos envases que, en el caso de los destinados al uso alimentario, supone un reto a la hora de garantizar su seguridad tras repetidos usos y lavados. AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, gracias a sus más de 30 años de experiencia en el sector del envase alimentario y a contar con los laboratorios con la mayor oferta de ensayos acreditados para la industria del plástico, ha creado el sello Desdigned to be Reusable, basado en diferentes reglamentos comunitarios. Este sello garantiza que el producto ha sido concebido para ser reutilizado en contacto con alimentos de forma segura tanto tras los repetidos usos como tras su lavado entre estos y que ha superado los análisis imprescindibles para ser considerado reutilizable desde el punto de vista de seguridad alimentaria. Además, a estos se añade la validación de su funcionalidad.

Para ello, las pruebas a las que son sometidos los productos antes de lograr el sello incluyen distintos tipos de análisis y ensayos como los de resistencia al lavado en lavavajillas durante al menos cinco ciclos, la evaluación de riesgos derivados de las NIAS (sustancias no añadidas intencionadamente) y ensayos de migración para garantizar que en caso de migrar a los alimentos no representan un riesgo para la salud, así como análisis sensoriales para verificar que su reutilización no hace que los envases modifiquen las características organolépticas de los alimentos.

Para las empresas fabricantes de los envases, con una fuerte implantación en la comarca de la Foia de Castalla, contar con este sello representa una ventaja competitiva frente a la competencia por la seguridad y transparencia que aporta. Para quien adquiere y utiliza el envase es una garantía de seguridad y para el medio ambiente el hecho de impulsar la reutilización representa una ventaja desde distintos puntos de vista: por una parte, por la evidente reducción de los residuos que pueden ser mal gestionados y por otra porque supone una reducción de los recursos utilizados y también de la emisión de gases de efecto invernadero.

Sobre AIMPLAS

En AIMPLAS ayudan a las empresas a aplicar la economía circular a su modelo de negocio para convertir los cambios legislativos que afectan a la industria del plástico en oportunidades para mejorar su eficiencia, reducir su impacto ambiental y aumentar su rentabilidad económica. Para ello, trabajan e investigan en ámbitos como el reciclado, los materiales y productos biodegradables, el uso de biomasa y CO2, con el objetivo de desarrollar soluciones innovadoras que ayuden a resolver los desafíos actuales en medio ambiente.