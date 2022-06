Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dedica un apartado en su página web a las pensiones no contributivas estas son las «prestaciones económicas que se reconocen a aquellos ciudadanos que, encontrándose en situación de necesidad protegible, carezcan de recursos suficientes para su subsistencia en los términos legalmente establecidos, aun cuando no hayan cotizado nunca o el tiempo suficiente para alcanzar las prestaciones del nivel contributivo».

Es decir, las pensiones no contributivas son aquellas prestaciones destinadas las personas que se encuentran en una situación de necesidad económica si tienen una invalidez o si no han cotizado a la Seguridad Social el mínimo de años exigidos.

Las pensiones no contributivas se pueden dividir en dos ramas en función del colectivo vulnerable al que están destinadas:

1.- Pensión no contributiva de invalidez

La pensión no contributiva de invalidez tiene como objetivo asegurar a todos los ciudadanos en situación de invalidez y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios, aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a una pensión contributiva.

Requisitos de la pensión no contributiva de invalidez

Para acceder a esta pensión no contributiva es necesario cumplir los siguientes requisitos:

Ser ciudadano español o tener la residencia legal en España

Tener dieciocho o más años y menos de sesenta y cinco.

Contar unas rentas o ingresos anuales inferiores a 5.899,60 € en 2022. En el caso de convivir con familiares (cónyuge o parientes consanguíneos de segundo grado) los ingresos de la unidad de convivencia no deben ser superiores a 10.029,32 euros al año, en el caso de 2 convivientes; 14.159,04 euros, en el caso de 3 convivientes y 18.288,76 euros, en el caso de 4 convivientes. Si entre los parientes consanguíneos con los que convive se encuentra alguno de sus padres o hijos los ingresos máximos anuales serán 25.073,30 euros, en el caso de 2 convivientes; 35.397,60 euros, en el caso de 3 convivientes y 45.721,90 euros, en el caso de 4 convivientes.

Certificar un grado de discapacidad igual o superior al 65%.

Además, el derecho a pensión no contributiva de Invalidez no impide el ejercicio de aquellas actividades laborales, sean o no lucrativas, compatibles con la discapacidad del pensionista.

2.- Pensión no contributiva de jubilación

La pensión no contributiva de jubilación tiene por objetivo asegurar a todos los ciudadanos mayores de 65 años y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios, aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a una pensión contributiva.

Requisitos de la pensión no contributiva de invalidez

Para acceder a esta pensión no contributiva es necesario cumplir los siguientes requisitos:

Ser ciudadano español o tener la residencia legal en España

Tener sesenta y cinco años o más.

Contar unas rentas o ingresos anuales inferiores a 5.899,60 € en 2022. En el caso de convivir con familiares (cónyuge o parientes consanguíneos de segundo grado) los ingresos de la unidad de convivencia no deben ser superiores a 10.029,32 euros al año, en el caso de 2 convivientes; 14.159,04 euros, en el caso de 3 convivientes y 18.288,76 euros, en el caso de 4 convivientes. Si entre los parientes consanguíneos con los que convive se encuentra alguno de sus padres o hijos los ingresos máximos anuales serán 25.073,30 euros, en el caso de 2 convivientes; 35.397,60 euros, en el caso de 3 convivientes y 45.721,90 euros, en el caso de 4 convivientes.

Residir en territorio español y haberlo hecho durante un período de diez años, entre los dieciséis años y fecha de solicitud de la pensión, de los cuales dos han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

Subida de las pensiones no contributivas en 2022

Las pensiones no contributivas se revalorizaron un 4,6% en 2022 y su importe quedó establecido en 5.899,60 euros anuales, que se abonan en 12 mensualidades más dos pagas extra al año. Por lo que, el importe medio mensual quedó establecido en 461,69 euros para la pensión no contributiva de invalidez y en 427,56 euros para la pensión no contributiva de jubilación.

Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez y EH Bildu han acordado este jueves 2 de junio aumentar las pensiones no contributivas en un 15%. Por lo que la cuantía mensual de las pensiones no contributivas quedará así: 530 euros para la pensión de invalidez y 491 euros para la de jubilación.