Renovarse o morir. Esa podría ser la filosofía de la empresa Mercadona en cuanto a su surtido de productos, ya que están en cambio constante. Son muchos los artículos de sus estanterías que desaparecen pasado un tiempo pero también hay constantes novedades. O bien productos nuevos o productos con algún cambio o modificación.

Así, a través de las redes sociales de la compañía numerosos clientes preguntan por productos que ya no encuentran en los estantes de los supermercados valencianos. La duda les corroe y en Twitter encuentran la respuesta que buscan. Este es el caso de la madre de Noemí, que no encuentra la crema facial reafirmante Luxe Caviar. La respuesta ha sido negativa, y es que este producto ya no se encuentra disponible en el surtido.

@Mercadona mi madre ya no encuentra la crema facial de caviar. ¿La han retirado? — Noemí OC🫰🏻 (@noemi93breathe) 2 de junio de 2022

Lo mismo ocurre con el licor de manzana de la marca Milord. “Es una tragedia no hay peché”, dice @Cuchiflusy tras enterarse de que no podrá volver a comprarlo en el establecimiento de Juan Roig. Por último, si has echado en falta el paté de cerdo ibérico Peña Negra, tampoco lo volverás a ver. Varios twiteros destacan de él su sabor, pero ya no se podrá volver a adquirir en Mercadona.

Cinco productos nuevos de Mercadona

En la nueva web de Mercadona de un vistazo puedes acceder a las novedades de la marca y también de los productos mejorados y hay algunos que nos han llamado la atención. Este es el caso del nuevo helado disponible en la zona de congelados: Helado vegetal con sabor a cacahuete. Se trata de un helado que contiene salsa de cacahuete y trocitos de este fruto seco. La tarrina contiene medio litro de helado y cuesta 2,50 euros.

Si seguimos en su apartado dulce tenemos unos muffins rellenos con crema de cacao de la marca Hacendado. Los más golosos podrán disfrutar de dos unidades de este producto por 1,60 euros. Si eres más de rollos, el de sabor avellana está disponible por 0,21 euros el paquete que contiene unos 41 gramos.

Otro tipo de productos nuevos que también podrás encontrar es la coca amb tonyina. Una pieza de unos 420 gramos que podrás adquirir por 7,50 euros. Está fabricada en Agost, en Pro Pasties Alimentación S.L.

Por último, tienes también disponible un refresco de té verde con limón de la marca Hacendado. La botella de litro y medio te sale por 1,20 euros.