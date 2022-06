Con la llegada del buen tiempo, el calor, la playa y los bañadores son muchos que empiezan a cuidar un poco más la línea. Ingerir alimentos sanos, eliminar los ultraprocesados y hacer algo de deporte son las máximas para lograr bajar esos kilos de más y hacerlo de forma saludable.

Pero también son muchos los que buscan productos que les ayuden a conseguirlo. Algunos optan por las infusiones o caldos y otros van más allá y buscan alternativas, como por ejemplo, los chicles adelgazantes que comercializa Mercadona.

La cadena de supermercados valenciana define los Chic-kles Reductor como un complemento alimenticio con probiótico (Bifidobacterium Lactis BPL1) y zinc que contribuye al metabolismo normal de las grasas y los nutrientes, y pueden servir de ayuda a tu dieta. Además la califican de "innovación a nivel mundial".

Los probióticos son bacterias buenas para nuestra salud y este, en concreto, “reduce la grasa visceral del abdomen y disminuye la circunferencia abdominal”, según indica la marca del producto, Chic-kles. Igualmente señala que el probiótico se ha testado con ensayos clínicos en adultos y niños durante tres meses.

Según afirman, el novedoso formato en forma de chicle te permite introducirlo mejor en tu rutina diaria, ya que puedes tomarlos en cualquier sitio y lugar. Además no contiene gluten ni azúcar y tiene un intenso sabor a menta.

La pregunta del millón la responden en la propia web: ¿este chicle adelgaza?. “Ningún alimento o complemento alimenticio adelgaza por sí sólo. No existen los productos milagrosos”, es la respuesta que ofrece el fabricante, aunque sí especifica que si ingieres el chicle estás tomando un probiótico que “activa rutas metabólicas beneficiosas para tu organismo y que ayudan a mejorar el índice de masa corporal y a reducir la adiposidad central y la circunferencia abdominal”.

¿Cuántos chicles puedo tomar?

Mercadona recomienda masticar dos chicles (juntos o separados) al día durante, al menos, seis minutos para absorber todos los nutrientes, aunque no hay límite de tiempo. Se ha demostrado que en ese tiempo la gragea libera en la saliva la dosis recomendada para lograr los beneficios esperados. De ahí pasa al sistema digestivo.

Sobre los efectos secundarios de los chicles, el fabricante refiere que “no se han descrito efectos secundarios, si bien, todos los productos con edulcorantes (como es el caso) si se consumen en exceso pueden producir efectos laxantes”.

En cuanto a la edad para empezar a consumir los chicles no se señala una edad mínima o máxima pero sí se indica que es apto para mujeres en época de lactancia y no se aconseja superar la dosis diaria recomendada. Del mismo modo no se recomienda masticar estos chicos durante un tratamiento con antibióticos.

El paquete de chicles incluye 30 grageas y su precio es de 3,95 euros.