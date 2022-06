Los trabajadores de la fábrica de Siro en Toro han respaldado mayoritariamente el plan de viabilidad, requisito imprescindible para que fructifique el acuerdo con el fondo inversor. Tras el recuento de los 227 sufragios emitidos por los empleados, así han quedado los resultados:

A favor: 209

En contra: 13

En blanco: 5





La votación ha tenido lugar tras la asamblea de trabajadores celebrada este sábado en el Teatro Latorre de Toro con la presencia de la ministra Reyes Maroto, quien a su llegada a Toro manifestó que "hay garantías de futuro, esto no es solo para una hemorragia", antes de rubricar el acuerdo que pone fin a la crisis. Asimismo, la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, también asistió a la reunión en la que los empleados de la planta emitieron sus votos, con 209 a favor, trece en contra y cinco en blanco.

"Luz al final del túnel"

“Supone que, por lo menos, vemos la luz al final del túnel y esperemos que las demás plantas voten también que sí y podamos tener un futuro tranquilo. Tienen que votar todas las factorías que sí. Si alguna dice que no, estamos todos en la calle. Se trata de mejoras para poder recuperar poder adquisitivo, en función de unos objetivos que tenemos que cumplir y esperamos poder hacerlo”, señaló tras la votación la presidenta del Comité de Empresa de Toro, María José de la Iglesia.

“Agradezco a la ministra que haya tenido la deferencia de venir a informar y a los compañeros, haber confiado en nosotros y en la información que ha transmitido la ministra, con el sacrificio que supone”, añadió.

“Estábamos engañados”

La presidenta del Comité de Empresa de Toro comentó que “nos han explicado el plan industrial, lo que van a invertir y nos han asegurado que vamos a tener futuro” y apuntó que, estaban “totalmente engañados, igual que ellos” hasta que la ministra de Industria, Comercio y Turismo les convocó. “En Toro había un no rotundo porque estábamos totalmente engañados. No nos lo creíamos porque la compañía nunca había tenido esta transparencia que ha tenido el Ministerio con nosotros. Con todo lo que sabemos, teníamos que votar que sí porque queremos trabajar y que el grupo siga adelante”, subrayó.

“Van a hacer una inversión de 80 millones de euros para pagar deuda; 50 millones, para pagar nóminas y proveedores y, de aquí a dos años, van a invertir diez millones en modernizar las plantas”, indicó.