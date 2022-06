Los clientes de Mercadona lo han pedido por activa y por pasiva. Se trata de uno de los productos más solicitados por los ‘jefes’ (como llama la cadena de supermercados a sus clientes) y, por fin, tienen respuesta.

Se trata del helado de nube. Es un lácteo que destaca por su color azul y porque tiene trocitos de la famosa golosina. Tiene un sabor inconfundible y tanto mayores como pequeños lo estaban buscando desde hacía tiempo.

Pues bien, Mercadona a través de su Twitter ha anunciado que a partir del mes de mayo volverá a estar disponible este helado tan característico.

Lo cierto es que la variedad de helados que ofrece este supermercado es abrumadora. Tanto en bote, como al corte, con forma de sándwich, sus famosísimos mochis… con sabores que van desde pastel de queso con mermelada de fresa hasta los más básicos como nata, chocolate o fresa. Pero ahora los amantes del helado de nube sólo tendrán que esperar hasta el mes próximo para poder disfrutar de su sabor favorito.

Productos descatalogados de Mercadona

Como viene siendo habitual, Mercadona responde a muchas de las consultas o quejas de sus usuarios a través de la red social Twitter. Desde preguntas sobre cómo poner una reclamación hasta saber si este o aquel producto se seguirá comercializando.

Así, hemos podido saber que hay cuatro productos de la cadena de supermercados valenciana no volverá a poner a la venta. El primero de ellos es el yogur 0% cremoso de frutas del bosque. El usuario Rubén Barcala preguntaba por este lácteo y por el kéfir de mango. Respuesta negativa para ambos, Mercadona no los tiene ya disponibles. “¿Qué va a ser lo próximo? La panacotita de caramelo? Muy mal eh!”, decía el mensaje. Rubén esperamos que no te den más disgustos.

@Mercadona podríais decirme porqué habéis retirado el yogur 0% cremoso de frutas del bosque y anteriormente el kefir de mango?? Qué va a ser lo próximo?? La panacotita de caramelo??? Muy mal eh!!🤬🤬🤬 — Rubén Barcala (@RubnBarcala) 29 de marzo de 2022

Otro producto dulce que no encontrarás en los estantes es el chocolate negro relleno. Si nos pasamos a las salsas, aquellos que quisieran aderezar sus carnes con un poco de chimichurri tampoco podrán hacerlo.

Hola @Mercadona váis a volver a hacer las bolas de chocolate negro relleno? Me han dicho unas empleadas q las han retirado… Eran mis favoritas😢 pic.twitter.com/LCzo63WHsZ — fisiosaturada (@fisiosaturada) 30 de marzo de 2022

El último producto que hemos podido leer que han retirado pertenece a la sección de baño, en concreto el bodymilk bajo el agua. Se trataba de una crema hidratante que se ponía en la ducha y se retiraba con agua antes de salir. “Muy práctico en verano” decía Silvia Moro en Twitter. “Sentimos informarte que ya no disponemos de este producto en el surtido. Comunicaremos a los responsables para que valoren volver a incorporarlo”, respondía Mercadona.