Actiu inaugura un nuevo showroom en el centro de París

Actiu, compañia con sede en Castalla especializada en el diseño y fabricación de soluciones de mobiliario para espacios de trabajo y hospitality, ha inaugurado su nuevo showroom de París, concretamente en el Boulevard Bourdon, en un edificio histórico de 1880, junto al Sena y la Plaza de la Bastilla. Las dependencias expositivas, cuyo interiorismo es fruto de la colaboración entre Actiu y Cosín Estudio, se sitúan en la ruta de los arquitectos y diseñadores de la ciudad y propone un nuevo concepto del espacio inspirado en las nuevas formas de trabajo y pensado para crear entornos ágiles, confortables y seguros.

El showroom de Actiu en París se concibe como punto de encuentro para profesionales y empresas, con las propuestas de la marca para cualquier proyecto. Un total de 450 metros cuadrados recrean escenarios reales propios de entornos hospitality y también el know-how de Actiu en el diseño de espacios de trabajo eficientes y flexibles como los que promueve Cool Working by Actiu.

El showroom se distribuye en dos plantas de 237 y 167 metros cuadrados, respectivamente, y cuenta con una fachada acristalada de cinco metros y con un lucernario central, entre otras estancias.

La planta baja da acceso directamente a la Red Box, considerado el corazón del espacio, que transmite los valores corporativos de Actiu. A continuación, se ha diseñado un espacio común coworking para promover la socialización y la creatividad. También se ha definido un espacio para la hora del café y áreas de trabajo individual para el equipo de la marca en la capital francesa.

La planta superior es reconfigurable gracias a soluciones ágiles de mobiliario y está pensada para la colaboración y la formación. Una Black Box permite mostrar la silla Karbon, en un entorno delicado y de diseño.

El fundador de la compañía, Vicent Berbegal, ha asistido a la inauguración acompañado de sus hijos, segunda generación de la dirección de Actiu, una marca con más de 50 años de historia.

“Este showroom se ha concebido como un espacio lleno de frescura, luz, color y emoción y muy mediterráneo en el centro de París. Tiene una ubicación inmejorable. Todo el entorno está cuidado al detalle, desde el espacio a las zonas de paso. El diseño de interiorismo ha incluido elementos singulares que aportan una personalidad muy especial. Es un espacio de encuentro y de comunicación y, gracias al lucernario central, recuerda a los antiguos talleres de moda de París”, ha señalado Soledat Berbegal, consejera y directora de Reputación de Marca de Actiu.

Indicó, además, que "después de trabajar este mercado durante más de 30 años, estamos en un momento inmejorable para impulsar proyectos, contactos y colaboraciones con nuestros partners y con otros nuevos. Es un punto de atracción, con soluciones muy interesantes para arquitectos, diseñadores, interioristas y, facility managers cuyo objetivo es crear espacios para aportar bienestar a las personas y productividad a las organizaciones”.

El showroom de París está equipado con tecnologías inteligentes como Gaia by Actiu, la plataforma de IoT que permite gestionar espacios de trabajo eficientes y saludables. Gaia by Actiu ha logrado el premio a la innovación Préventica 2022 al “Confort de los espacios de trabajo” en la feria Préventica que ha tenido lugar en Nantes, del 18 al 19 de mayo.

Actiu está presente en el mercado francés desde la década de los 80 y en el año 2012 inauguró su primer showroom en la capital del Sena.

Sobre Actiu

Fundada en 1968 por Vicente Berbegal en Castalla, Alicante, Actiu es la compañía española líder en diseño y fabricación de espacios de trabajo, hospitality. Con una clara apuesta por el I+D, calidad, innovación, diseño y la fabricación en España de todos sus productos, impulsa el concepto Cool Working orientado a la creación de mobiliario para los nuevos espacios de transformación cultural en las empresas, de forma sostenible, saludable y flexibles, bajo el objetivo de mejorar la productividad y la satisfacción de los empleados.

En 2008 Actiu inauguró en Castalla un parque tecnológico que ocupa una superficie de 191.400 metros cuadrados y que materializa esta filosofía, totalmente sostenible y eficiente. Unas instalaciones cuya sede es la primera de España, la segunda de Europa y de las cinco primeras del mundo en obtener la certificación Well Platinum. Asimismo, Actiu tiene la certificación Leed Platinum por la sostenibilidad de sus instalaciones, consiguiendo ser la primera empresa industrial del mundo en conseguir ambos reconocimientos.

Entre las distinciones recibidas destacan el Premio Nacional de Diseño, el European Business Awards, al fundador, y múltiples premios de diseño a sus productos, como los Red Dot, Design Preis, FX, Premios Delta, If Design o The Best of NeoCon entre otros.