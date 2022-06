El calor asfixia a los cereales y apuntilla una campaña con 44.000 toneladas menos de producción

Ha sido uno de los temas de conversación más recurrentes en las últimas semanas, y no es para menos, toda vez que las elevadas temperaturas que se han venido registrando, batiendo todos los récords de los que se tenía constancia en los meses de mayo y junio, están haciendo sudar la gota gorda a la población. Pero si las personas están sufriendo en sus carnes los efectos de unos termómetros que andan totalmente desbocados, peor incluso lo están pasando las plantas. Uno de los ejemplos más evidentes lo constituyen los cereales, que se están viendo materialmente asfixiados. De hecho, el calor, que ha secado los cultivos antes de tiempo, ha supuesto la puntilla para una campaña en la que la producción de la provincia de Alicante ha caído en cerca de 44.000 toneladas, también por factores como las lluvias torrenciales del principio de la primavera. Las pérdidas se sitúan alrededor de los 12 millones de euros, en un contexto en el que los agricultores no han podido aprovecharse de la subida de precios propiciada por la guerra de Ucrania.

Ucrania está considerada como el granero de Europa, por lo que la invasión rusa ha propiciado un encarecimiento de precios que parecía que podía beneficiar al resto de zonas productoras, incluida la provincia de Alicante. Sin embargo, todas las esperanzas depositadas en esta factor se han ido al traste como consecuencia de una campaña que ha resultado desastrosa. Así lo señala Gonzalo Cots, productor de la zona de El Comtat, quien no duda a la hora de señalar que, desde el principio, "todo ha ido mal. Primero fueron las lluvias, con registros de hasta mil litros por metro cuadrado, que inundaron los campos y retrasaron la germinación, y ahora este calor tan potente, que ha secado los cereales de forma prematura sin que hayan acabado de granar. Se puede decir que los problemas han venido justo en los momentos decisivos para el cultivo".

En parecidos términos se expresa Ricardo Ferri, del área de l'Alcoià y representante de Asaja, quien destaca que la afección ha sido desigual, dependiendo de las zonas en las que estén situadas las plantaciones. Las más perjudicadas son las del norte de la provincia, "yo me conformaría con recoger un 20% de la cosecha", apunta, aunque se calcula que la provincia ha perdido la mitad, lo que equivale a unas 44.000 toneladas que hubiesen rondado en el mercado una cotización de 12 millones de euros.

Así las cosas, los productores no podrán aprovecharse de la subida de precios de los cereales, casi el doble que el año pasado, pero no solo por el descenso de la cosecha, sino también por los desbocados costes de producción. Así lo denuncia José Ramón Beltrán, responsable del sector de los cereales en La Unió, quien señala que el gasoil se ha incrementado un 215%, la electricidad un 77% y los fertilizantes y fitosanitarios más de un 30%. "Aunque la cosecha hubiese sido elevada -lamenta-, los resultados económicos no habrían sido boyantes, pues no hay precio que pague unos costes de producción tan altos".

La Unió, en este sentido, reclama medidas para compensar estas subidas de los insumos, entre ellas, que el Gobierno de España inste a Bruselas a suspender los aranceles a las importaciones de materias primas para la elaboración de fertilizantes. También propone el establecimiento de un sistema público de fijación de costes de producción de referencia para los contratos agroalimentarios, y una dotación económica suficiente por parte de las Administraciones públicas para reducir la dependencia exterior de grano y evitar posibles desabastecimientos.