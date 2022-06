Se acabó la espera. Tras meses de tensa inquietud, Ford ha escogido finalmente la factoría valenciana de Almussafes para construir sus dos nuevos vehículos eléctricos, según ha podido saber Levante-EMV, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico, de fuentes del Gobierno. El dictamen supone garantizar la viabilidad de la planta valenciana de cara a la próxima década y deja en el más que probable escenario de un desmantelamiento a partir de 2025 a la planta alemana de Saarlouis. A las 12.00 horas está prevista una reunión de la multinacional con los medios de comunicación, y una hora después está convocada una rueda de prensa del presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

A horas de la decisión final y pese a la entendible expectación, el ambiente en la planta valenciana, según apuntaron fuentes de varios sindicatos de la factoría a este diario, ya resultaba "positivo" y "esperanzador" hacia el sentido de un dictamen que ha resultado finalmente el deseado. "Hay bastante expectación y confianza en que el acuerdo laboral firmado en enero en Colonia dé sus frutos", aseguraban horas antes de conocer la noticia desde UGT-Ford. No en vano, "no alcanzar un acuerdo no era una opción, nos eliminaba directamente", añadían.

En el citado acuerdo, a la postre el preferido por la multinacional del óvalo, se pactó una flexibilidad laboral para poder mover jornadas de producción, así como incrementos lineales no consolidables en las tablas salariales de la plantilla que ascienden a 7.000 euros entre 2022 y 2025 y retornar al IPC en 2026, condiciones que se suman a un marco de mayor efectividad como el que ofrece Almussafes. Todas ellas habrían sido pilares clave en la elección de Almussafes sobre las condiciones -que a día de hoy no se han hecho públicas- ofrecidas por la planta alemana.

Hasta la decisión, Almussafes -con 6.000 trabajadores, a los que se suman decenas de miles más indirectos gracias a la economía generada su alrededor- solo tenía garantizada en 2025 la fabricación del Kuga, que eso sí desde inicios de año y hasta mayo ha supuesto casi el 60 % de los vehículos que se ensamblaron en la planta. En este sentido, contar solo con un modelo ya mostraba la obligación de la llegada de los dos nuevos vehículos eléctricos -que a día de hoy todavía se desconoce en concreto de cuáles se tratará- para garantizar la viabilidad de la planta, una realidad que finalmente se dará.

Un escenario de "redimensionamiento"

Pese a la positiva decisión, ahora el escenario que se abre de cara a los próximos meses encara un nuevo reto. Lo dijo el propio director en Europa de Ford, Stuart Rowley hace pocos meses: la apuesta por una u otra factoría no evitaría "un redimensionamiento" de la estructura actual de la planta vencedora, en este caso Almussafes. Faltará saber cuando se encararán estas negociaciones y que impacto tendrán para la plantilla.

A las 12.15 horas, en Almussafes se produce una reunión con los trabajadores convocada por la dirección local de la factoría bajo el título "Información relevante de Ford España". En paralelo, en la planta de Saarlouis, también se informará a los empleados sobre su futuro más allá de 2025 tras no ser la elegida.