Un informe detecta más de 1.700 empresas zombis en Alicante

La pandemia deja un mayor número de compañías en situación de vulnerabilidad en la provincia de Alicante. El aumento del endeudamiento al que tuvieron que recurrir muchas firmas durante el confinamiento para mantener su actividad, unido al considerable descenso de sus ingresos ha supuesto un crecimiento del 12% en lo que se conoce como empresas zombis, como se denomina a aquellos negocios que no generan suficientes beneficios para cubrir sus gastos financieros durante dos ejercicios seguidos.

Una situación que no siempre deriva obligatoriamente en una quiebra automática, pero que sí pone muy difícil la viabilidad futura de estas compañías, si no toman algún tipo de medidas, y más aún en un contexto de incertidumbre como el actual. En otras palabras, que muchas son auténticos muertos vivientes.

Así, de acuerdo con los datos facilitados por Informa D&B, en Alicante existen en estos momentos hasta 1.716 empresas que entrarían en esta categoría, al no haber logrado cubrir sus deudas de forma consecutiva durante los años 2019 y 2020. Una lista en la que no se incluyen las compañías con menos de 10 años de antigüedad, al entender que en estos casos el sobreendeudamiento puede deberse a que la compañía se encuentra en sus estadios iniciales, en los que prima la inversión sobre la rentabilidad; y también deja fuera a las sociedades holding.

Se trata de un 12% más que en el anterior estudio, cuando la compañía de suministro de información comercial y financiera detectó 1.527 compañías en esta situación en la provincia, al analizar las cuentas de estas firmas de los años 2019 y 2018.

Por sectores, el mayor volumen de empresas zombis en Alicante se concentran en el sector de las inmobiliarias y la construcción, con un total de 613 sociedades sobreendeudadas, prácticamente el doble que en el ejercicio anterior. Una cifra muy elevada que desde Informa D&B relacionan con la propia estructura del negocio, con una fuerte necesidad de financiación.

En segundo lugar se sitúa el comercio, con 347 sociedades vulnerables, un 13% más; y en tercero la industria, que suma 204 empresas zombis, un 31,6% más. También es significativo el volumen de compañía de servicios a otras empresas que se encuentran en esta situación (199, un 35% más), lo que refleja los recortes de servicios externos que muchos negocios aplicaron para controlar gastos.

Con todo, y como era de esperar, el mayor incremento de negocios zombis se produce en el sector de la hostelería, donde las empresas que no logran ingresar lo suficiente para pagar sus deudas se multiplicó por seis, al pasar de 18 a 113, según las mismas fuentes. Entre los pocos sectores que mejoran su situación están las telecomunicaciones, donde la cifra de empresas vulnerables se redujo considerablemente.

Fin de la moratoria

Como explica la directora de Estudios de Informa D&B, Nathalie Gianese, el hecho de que una empresa no consiga cubrir sus gastos financieros durante dos años seguidos no implica necesariamente que el negocio no sea viable, pero pone a la compañía en una situación de mayor vulnerabilidad. El problema es que, en estos momentos, resulta complicado distinguir entre aquellas firmas que realmente tienen un problema grave y las que no, debido a que la situación ha quedado enmascarada por la moratoria que aprobó el Gobierno, que permite a las empresas retrasar la solicitud del concurso de acreedores, según apunta la experta.

Una moratoria que, salvo una nueva prórroga aprobada in extremis, finaliza el próximo 30 de junio, lo que llevará a un incremento de este tipo de procesos, según apuntan la mayoría de expertos. Será entonces cuando se empiece a conocer la profundidad de las heridas que la pandemia ha causado en el tejido productivo de la provincia y de todo el país. Además, están por ver los efectos que tendrá la reforma de la Ley Concursal que está previsto que se apruebe en el Congreso en las próximas semanas.