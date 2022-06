El presidente de Fundesem, Cayetano Sánchez Butrón, ha decidido convocar de urgencia a los órganos rectores de la escuela de negocios alicantina para debatir su futuro, ante la decisión del Ivace de resolver el contrato que mantiene por el alquiler de su sede y exigirle el pago de la deuda, que ya asciende a 1,65 millones de euros. Una decisión que, según Sánchez Butrón, ha sido una “sorpresa”, ya que asegura que no habían recibido ningún requerimiento previo apremiándoles. Además, ha calificado de “incomprensible” que el organismo autonómico no haya aceptado su propuesta para subarrendar una parte de las instalaciones a la Universidad Europea para que impartiera cuatro grados de la rama sanidad, además de la realización de másteres conjuntos.

Ante esta situación, el también abogado ha optado por convocar a los órganos de decisión de Fundesem. Así, este mismo miércoles se ha convocado al consejo rector de la escuela, el jueves será el turno de los partícipes de la sociedad limitada que se puso en marcha a principios de año para facilitar la gestión de la actividad educativa, y el lunes se convocará al patronato de la fundación, responsable último de centro. Eso sí, mientras tanto la actividad del centro seguirá con normalidad, según ha afirmado su máximo responsable.

“No lo entiendo. Teníamos una solución económica buenísima a través de un tercero, que es la Universidad Europea, y el acuerdo no se ha validado”, ha insistido Sánchez Butrón, que recalca que uno de los grandes beneficiados de esta alternativa habría sido el propio ejecutivo autonómico, que habría cobrado su deuda. Así, según afirma, el acuerdo con el centro universitario privado habría supuesto unos ingresos de 400.000 euros anuales, una cantidad muy superior a los 180.000 euros anuales que Fundesem debe pagar al Ivace, y que permitiría incluso cancelar toda la deuda antes del plazo previsto, según sus palabras.

En este sentido y frente a lo que asegura el conseller de Economía, Rafa Climent, el presidente de Fundesem sostiene que el Ivace dispone desde febrero de la propuesta sobre la mesa, y de forma oficial, de la misma forma que la tenía el Ayuntamiento –propietario de la parcela donde se ubica el inmueble-, que ya había dado su visto bueno

En cuanto a las opciones que tiene el centro en estos momentos, Sánchez Butrón señala que quiere abrir el debate con la masa social de la escuela –entre patronos y miembros protectores suman más de un centenar- si apuestan por realizar una contribución para inyectar recursos de forma inmediata al centro para salvar la situación o si optan por disolver la escuela. En este sentido, aunque la deuda total asciende a 1,65 millones, el presidente de Fundesem señala que la cantidad vencida no llega a los 500.000 euros, aunque reconoce que todavía no sabe los términos del requerimiento del Ivace, ya que aún no les ha llegado la comunicación oficialmente.

La tercera alternativa sería encontrar un inversor puro y duro, aunque parece la opción más alejada en este momento.

Los problemas de Fundesem empezaron con el estallido de la burbuja inmobiliaria y la desaparición de CAM y Bancaja, de las que procedían una parte considerable de sus alumnos y, por tanto, un porcentaje muy importante de sus ingresos. Así, en 2011 dejó de pagar el alquiler que había pactado con la Generalitat, que es la propietaria del edificio donde tiene su sede, que se construyó sobre una parcela que había cedido el ayuntamiento.

Tras años de penurias, finalmente en 2019 se logró un acuerdo para refinanciar la deuda con el Ivace, que implicó también la salida de los anteriores gestores de la escuela de negocios y el nombramiento de Cayetano Sánchez Butrón como presidente de la fundación que rige el centro.

Sin embargo, la pandemia interrumpió los planes de relanzamiento de la escuela de negocios y se registraron nuevos impagos. Fundesem pretendía encontrar una nueva vía de ingresos con el acuerdo con la Universidad Europea, que lleva tiempo queriendo implantarse en Alicante. Así, los responsables de Fundesem esperaban que este miércoles el Ivace tratara la autorización de este acuerdo, algo que no se ha producido y, en cambio, el organismo autonómico ha decidido rescindir el contrato de alquiler y exigir la deuda.