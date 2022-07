Eddie Wilson (Ryanair): "Con la huelga está en riesgo la reputación de España"

Los sindicatos han convocado una huelga de varios días este mes de julio en Ryanair en España. ¿Cuáles van a ser las consecuencias?

(Pide silencio en la sala, un salón en un hotel de Barcelona) Mire lo que pasa aquí. Logramos gestionar los viajes de 16 millones de viajeros en el mes de junio. La situación económica se está recuperando y nosotros estamos recuperando la actividad de manera mas fuerte que nadie. Planeamos seguir creciendo y dando empleos en España durante el periodo de crisis. Nos encontramos en un periodo complicado de subida de precios de los combustibles y la guerra de Ucrania, y a pesar de todo estamos creciendo. En el marco de ese contexto, la huelga en España es un asunto menor para nosotros. Ryanair tiene 90 ubicaciones con personal dando servicio a los clientes. El conflicto está situado principalmente en Barcelona y Málaga, pero el tráfico de pasajeros procede de múltiples aeropuertos de todo el mundo. El personal de cabina no apoya estas movilizaciones en general, porque la huelga no lleva a ninguna parte.

¿Está restando importancia al impacto de la huelga en España?

Todo se ha de poner en perspectiva. Es pequeño el impacto si se pone en perspectiva de lo que es Ryanair en Europa. La huelga es inefectiva. Y es inefectiva no porque no vaya a ninguna parte, sino porque no se sabe que es lo que quieren los que la convocan. Hemos logrado acuerdos con los sindicatos en los últimos cuatro años en Irlanda, en Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Portugal, y también en España. Con los pilotos, y también con CCOO. Lo que no es posible es negociar con interlocutores que no quieren llegar a un acuerdo y lo que quieren es hacer huelga. Y eso no ha pasado en ningún otro país. Hemos alcanzado acuerdos y nos hemos adaptado los contratos a las leyes de cada país en los que estamos. Pero si se pide un aumento salarial del 16% tras haber pasado la pandemia, ¿cómo es posible alcanzar un acuerdo? No tenemos ninguna dificultad para atraer personal para trabajar en España, no tenemos ningún problema para negociar con los sindicatos para evitar un conflicto o una huelga...

Los sindicatos acusan a Ryanair de no cumplir las leyes laborales españolas...

Eso es falso. Es una acusación absolutamente falsa. Hemos hecho una transición de las leyes irlandesas a las españolas en los últimos cuatro años. Si no hubiese sido así no hubiéramos alcanzado un acuerdo con CCOO.

Por ejemplo, no hay convenio colectivo. Y dicen que no se cumple la normativa de dar 22 días de vacaciones...

Mentira. Absoluta basura. La tripulación de cabina solo puede trabajar 100 horas al mes y 900 horas al año por limitaciones legales. No es posible negociar con sindicatos que convocan huelgas y hablan con la prensa antes de sentarse a la mesa a buscar acuerdos. No es posible llegar a acuerdos en esas circunstancias. Propuesta tras propuesta no tienen nada más que la huelga sobre la mesa. El punto de partida o el mínimo es subir salarios, acordar condiciones y dejar la puerta abierta a la negociación. La economía se está recuperando y no es el camino adecuado buscar el conflicto y la huelga en estos momentos. Hay que sentarse a la mesa y comprometerse. No es posible conseguirlo todo en una negociación.

¿La presencia de Ryanair en España está en peligro como consecuencia de esta huelga?

Los convocantes de la huelga no representan a todo el mundo en Ryanair. No todos los tripulantes de cabina apoyan la convocatoria de huelga porque la huelga es el último mecanismo dentro de una negociación. Todo lo que se habla puede ser objeto de negociación. Si pudimos alcanzar un acuerdo en seis semanas con el sindicato CCOO fue porque los representantes sindicales que protagonizaron la negociación se sentían capaces de llegar a algún acuerdo. No es mi opinión, es un hecho irrefutable. Y lograron algo de lo que querían o la mayor parte.

Pero otros sindicatos son negociadores más duros...

Hay negociadores que sitúan su posición en el 150% y no se mueven de esa posición. Y no es posible negociar con ellos. No es posible negociar con aquellos que lo que hacen es convocar una huelga y después hacen propuestas. La moderna negociación es sentarse y reducir los espacios que separan a las partes, no explicar falsedades a la prensa y decir que no se da agua a los tripulantes de cabina. Con la huelga está en riesgo la reputación de España.

Y también la de Ryanair...

Tendrá un impacto mínimo. No afectará porque la huelga tiene escaso apoyo por parte del personal y los servicios mínimos hacen que la afectación a los clientes sea moderada. Los servicios mínimos decretados por el Gobierno reducen el impacto. Tiene más impacto entre el personal, que tienen familias y préstamos bancarios que devolver.

¿El mayor obstáculo en la negociación son los salarios?

Hubo un acuerdo con CCOO. Y están previstas mejoras.

¿Cuál será la solución al actual conflicto a corto plazo?

Hay que negociar y buscar un acuerdo en el que participen todo los sindicatos. No es posible negociar nada a través de los medios de comunicación.

Pero la negociación no parece nada clara... ¿es más posible una solución al conflicto sin Eddie Wilson?

Lo más importante es preguntarse si todas las partes quieren negociar. Ryanair preservó los empleos durante la pandemia, apoyó la economía española, creó cientos de empleos en España en los últimos años, supone una parte importante del crecimiento del PIB... atrae millones de pasajeros. Es una parte importante de la economía española y ha sido capaz de negociar con sindicatos en Europa. Y con CCOO. El problema es de los sindicatos que no quieren negociar. Queremos negociar, pero no es posible con Sitcpla y USO, que no responden ni negocian, hablan a través de los medios de comunicación. El problema son esos dos sindicatos que no quieren negociar. Hay que preguntarse porque no han sido capaces en cuatro años de negociar un acuerdo con Ryanair y como es que anuncian movilizaciones en Bruselas antes de sentarse a la mesa de negociación.

¿El momento de alza de costes hace todavía más inoportuna la huelga?

Los costes suben. Pero veo al personal satisfecho. Ofrecemos buenos puestos de trabajo y bien pagados. Es un trabajo complicado, pero CCOO reconoce que se ha alcanzado un acuerdo. Ofrecemos empleos en Santiago de Compostela o en Málaga, por ejemplo. ¿Que la gente quiere cobrar más? lógico. Hay que negociar. Eso es lo que se hace en cualquier empresa. Pero cuando la demanda sindical fue elevar los salarios el 160% hace dos años, ¿cómo es posible la negociación? Ni siquiera a los niños en Navidad se les puede decir que pueden recibir todo lo que piden. Hay que ser realista en las negociaciones.

¿Cuándo es la próxima fecha de negociación?

No hay. Ya alcanzamos un acuerdo con CCOO.

¿Está rota la negociación?

Solo han anunciado una huelga. Antes de negociar nada. Eso no funciona.

¿Existe algún problema político?

Es un problema de esos sindicatos que convocan la huelga. CCOO firmó un acuerdo en seis semanas.

¿Habrá una solución en un par de semanas?

No sabemos. Lo que hay que tener cuidado con la empresa y los puestos de trabajo. Los tripulantes de cabina no apoyan esas movilizaciones.