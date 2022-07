Llega la época estival, y con ella, muchas comunidades comienzan a realizar sus reuniones anuales de propietarios -lo que conocemos como las juntas de vecinos-. Y aprovechando la ocasión, es necesario recordar que miles de viviendas, urbanizaciones y edificios de nuestro país tienen instaladas puertas de garaje que no cumplen con la normativa legal de marcado CE, así mismo no realizan los mantenimientos preventivos obligatorios. Lo que puede conllevar consecuencias económicas muy graves para la comunidad, sobre todo en caso de accidentes.

¿Pero qué es, exactamente, eso del Marcado CE?

El Marcado CE, un sello indispensable

Para poder comercializarse en la Unión Europea, muchos productos deben llevar obligatoriamente el Marcado CE, que demuestra que el fabricante ha evaluado el producto y que cumple unos requisitos mínimos de seguridad.

El Marcado CE de puertas industriales, comerciales, de garaje y portones, es obligatorio desde el 1 de mayo de 2005, siendo de aplicación tanto a las puertas de accionamiento manual como las motorizadas, ambas consideradas como «productos de la construcción» y, como tales, están obligadas a cumplir las disposiciones europeas aplicables. Las puertas motorizadas también son consideradas «máquinas» y, por tanto, están sometidas a las disposiciones europeas relativas a las máquinas, la cual exige que lleven el marcado CE desde el 1 de enero de 1995.

El gran desconocimiento sobre la correcta aplicación del Marcado CE provoca que, actualmente, la gran mayoría de estas puertas no cuenten con su preceptivo Marcado CE y por lo tanto, incumplan las condiciones de seguridad.

¿Qué requisitos deben cumplir las puertas de garaje en las comunidades de vecinos?

El propietario -en este caso, la comunidad de vecinos-, es el responsable directo ante cualquier problema o accidente que surja con la puerta del garaje, por lo que para asegurar el correcto funcionamiento de la misma y prevenir riesgos, debe de asegurar que ésta cumple con la ley a través de dos requisitos obligatorios: el Marcado CE y los mantenimientos periódicos de la puerta, que deben ser realizados por una empresa autorizada con personal cualificado que cumpla con las exigencias técnicas de la legislación. Así nos lo explica el departamento técnico especializado en puertas automáticas de FEMPA.

De esta forma, cuando el cliente adquiere una puerta nueva, es el fabricante el que le debe justificar a través de la documentación (Marcado CE, declaración de prestaciones y libro de mantenimiento), que la puerta está aprobada.

Es una realidad que, tanto los fabricantes como los clientes, van tomando conciencia sobre la normativa de Marcado CE que aplica a las puertas, pero que existen dudas sobre la necesidad de realizar el mantenimiento preventivo, el cual, al estar recogido en el Código de Técnico de la Edificación, es de obligado cumplimiento.

Sin olvidar la importancia del mantenimiento preventivo, que pretende asegurar el correcto funcionamiento y garantizar las medidas de seguridad de las puertas durante su uso para evitar accidentes, lo que directamente afecta al usuario y propietario.

¿Qué problemas suelen tener los propietarios en caso de accidente?

Como decíamos, en caso de accidente con la puerta del garaje, la responsabilidad recae sobre el propietario de la misma (la comunidad de vecinos), y debe de responder de las consecuencias que se produzcan según lo establecido en el Código Civil y la Ley de Propiedad Horizontal.

“Por ejemplo, cuando un vehículo colisiona contra la puerta del garaje, la compañía aseguradora puede comunicar que no cubre los costes debido a que la puerta no está homologada (no tiene el Marcado CE ni los mantenimientos). En este caso, es la comunidad quien debe responder de la cuantía total, y en caso de haber personas dañadas, estas cantidades pueden ser inasumibles”, señalan técnicos de FEMPA.

Por eso, es fundamental concienciar a los Administradores de Fincas de la obligación de informar a sus comunidades de vecinos de realizar los mantenimientos preventivos por empresas especializadas en puertas automáticas capacitadas para asesorar.

¿Qué empresas pueden realizar la homologación y el mantenimiento en Alicante?

No todas las empresas cumplen con la normativa para esta homologación y el mantenimiento, ya que deben de disponer de la capacidad técnica junto con la competencia a través de personal cualificado.

En esta web de FEMPA encontrarás un listado de empresas especializadas en puertas automáticas de toda la provincia de Alicante que acreditan su competencia para el Marcado CE y los mantenimientos de las puertas de garaje.

Y es que la Federación de Empresarios del Metal de Alicante ofrece formación y asesoramiento técnico a empresas para la puesta en el mercado, instalación y mantenimiento de puertas industriales, comerciales y de garaje, puertas peatonales automáticas y puertas cortafuegos.

Además, FEMPA se pone a disposición de todos los Administradores de Fincas para que le soliciten la información que necesiten.

Más información

FEMPA

Tlf: 965 15 03 00