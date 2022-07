Decenas de delegados de CC OO y UGT se han concentrado este miércoles ante la sede de la patronal autonómica CEV en Alicante para reclamar subidas salariales que garanticen el poder adquisitivo de los trabajadores. Una protesta que se enmarca dentro de la movilización que ha convocado estos sindicatos a nivel nacional bajo el lema "Salario o conflicto", ante el bloqueo en la negociación de muchos convenios colectivos y la negativa de los empresarios a aceptar en los convenios las denominadas cláusulas de garantía salarial.

En este sentido, los convocantes recuerdan que la inflación cerró el mes de julio con un alza del 10,2% interanual, mientras que la inflación subyancente –descontados los efectos de la energía y los alimentos no elaborados, cuyos precios se consideran más volátiles- alcanza ya el 5,5%. Una situación que está afectando al poder adquisitivo de los trabajadores, según recuerdan los sindicatos.

A juicio de CC OO y UGT, estos datos vienen a ratificar "la necesidad de fortalecer el desarrollo de la negociación colectiva" y de garantizar un aumento acorde de los salarios mediante la inclusión en los convenios de cláusulas de revisión. En concreto, la propuesta de subida que plantean estas organizaciones contempla un periodo de tres año, con un incremento de al menos el 3,5% este año, de un 2,5% para 2023 y de un 2% para 2024, pero con cláusula de revisión si la subida de la inflación supera a final de cada ejercicio estas cifras.

En este sentido, los sindicatos denuncian que los empresarios están bloqueando la negociación de muchos convenios de forma que, no solamente no están subiendo estas cantidades, sino que de facto se está registrando una congelación salarial. "No nos vamos a resignar ante este escenario, donde el empresariado de este país pretende hacer recaer sobre la clase trabajadora el coste de la crisis de los precios generada por la subida de los precios energéticos y agravada por la guerra de Ucrania", sostiene el manifiesto difundido por los organizadores.

Por otra parte, desde CC OO y UGT reclaman al Gobierno medidas más contundentes para frenar el IPC y, de forma especial, la subida de productos básicos. Al respecto, consideran que las decisiones adoptadas hasta la fecha por el Ejecutivo van en la dirección correcta, pero las consideran insuficientes. Y, en particular, piden una mayor vigilancia para evitar que la bonificación de los carburantes acabe engordando los beneficios de las petroleras.

Las movilizaciones coinciden con la convocatoria de una nueva reunión por parte del Gobierno para tratar de alcanzar un pacto de rentas, que redistribuya los costes de la inflación entre empresas y trabajadores para evitar lo que se conoce como inflación de segunda ronda, y los precios suban en espiral.